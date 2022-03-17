Akşener’den enflasyon sözü: 12 ay sonra…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin imkanları, potansiyeli, eğitimli insanları var. Hırsızlığı, yolsuzluğu, israfı engellediğinizde yemin ediyorum iktidar olalım, 12 ay sonra enflasyon tek rakamlı hanelere iner. Başaramazsak çıkın bunları yüzümüze söyleyin" dedi.

Latif SANSÜR

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın programı kapsamında Nazilli ve İncirliova’dan sonra Efeler ilçesini ziyaret etti.

“İKTİDAR OLALIM, 12 AY SONRA ENFLASYON TEK RAKAMLI HANELERE İNER”

Burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Bugün mübarek Berat Kandili. Sizin huzurunuzda benim samimiyetle Allah’tan bir duam var. Cenâb-ı Hak, beni sizler karşısında mahcup etmesin. Beni yalan söyleyenlerden eylemesin.

*Mahcup edecekse Allah şahit canımı alsın. Allah’ın huzurunda sizlere bir söz verdim. Türkiye iyiye gitmiyor ama doğru yönetilmediği için iyiye gitmiyor.

“BAŞARAMAZSAK ÇIKIN BUNLARI YÜZÜMÜZE SÖYLEYİN”

*Türkiye’nin imkanları, potansiyeli, eğitimli insanları var. Hırsızlığı, yolsuzluğu, israfı engellediğinizde yemin ediyorum iktidar olalım, 12 ay sonra enflasyon tek rakamlı hanelere iner. Başaramazsak çıkın bunları yüzümüze söyleyin.

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