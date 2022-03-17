Akşener’den kendisine etiketleyen komedyene yanıt: ‘İyi’ de Baturay

Babasıyla ilgili anısını anlattığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşıp "Ne diyim Meral Hanım?" yazarak Akşener'i etiketleyen komedyen Baturay Özdemir'e Akşener'den yanıt geldi. Videolu paylaşım yapan Akşener, “Baban demiş ki, 'Meral iyi mi?' 'İyi' de Baturay, iyi" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İYİ Parti lideri Meral Akşener, komedyen Baturay Özdemir’in babasıyla ilgili anlattığı anıya yanıt verdi. Söz konusu videoda Özdemir, sahnede

“Benim babam emekli asker. Eski MHP’li. Şimdi kafası çok karışık ama yani. Çok siniri bozuk. Evde böyle gergin yakalıyorum onu. ‘Ne oldu baba?’ diyorum. ‘Ne diyorsun Meral’e’ diyor. ‘Ne diyeyim’ diyorum ya” ifadelerini kullandı.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Akşener’i etiketleyen Özdemir, “Ne diyim Meral Hanım?” diye sordu.

“‘İYİ’ DE BATURAY”

Videolu bir paylaşım yaparak Özdemir’e cevap veren Akşener ise şöyle yanıt verdi: “Baturay, Aydın’da esnaf gezerken beni etiketlediğin videoyu gösterdiler. Baban demiş ki ‘Meral iyi mi?’. ‘İyi’ de Baturay.”