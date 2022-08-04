Akşener’den KPSS tepkisi: Büyük bir beceriksizlik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, KPSS'nin iptaline ilişkin bir paylaşımda bulundu. Akşener, "Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir" diye yazdı.

Sozcu.com.tr

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Akşener’in paylaşımının tamamı ise şöyle:

“Büyük bir beceriksizliğin ürünü olan bir yanlışı kabul edip özür dilemek elbette değerlidir. Ancak eğer özrünüzde samimiyseniz; o zaman gençlerimizin sistematik olarak haksızlığa maruz kalıp mağdur olduğu mülakat sistemini de hemen kaldırın!”

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