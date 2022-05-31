Aladağ faciası davasında karar

Adana'nın Aladağ ilçesinde Süleymancılara ait kaçak yurtta 29 Kasım 2016 yılında çıkan ve 11'i çocuk olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirmesine, 24 çocuğun da yaralanmasına neden olan yangınla ilgili davanın istinafa götürülen duruşmasında karar çıktı. Duruşmada 8 sanık 4 yıl ile 15 yıl arası değişen cezalara çarptırıldı.

Mehmet SERBES

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18 kişinin yargılandığı davanın istinaf duruşması, Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nde görüldü.

Mahkeme, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nin sanıklar hakkında verilen hükmü ortadan kaldırılarak yeni kararı açıkladı.

İSTİNAF YURT SAHİBİ VE MÜDÜRÜN CEZALARINI ARTIRDI

Buna göre daha önceki mahkemece 12 yıl 2 ay hapis cezası alan yurdun sahibi olan Derneğin Başkanı İsmail Uğur’un, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçundan” 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, daha önceki duruşmada 11 yıl 1 ay hapis cezası alan Yurt Müdürü Cuma Ali Genç’in “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan” 13 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Diğer sanıklar Yurt Müdür Yardımcısı Mahmut Deniz, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş, Ramazan Keleş, Ramazan Dede’nin de aynı suçlardan 11 yıl 3 ay, hapis cezası ile cezalandırılmasına Zeki Yılmaz’ın ise 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA

Duruşma öncesi, yangında hayatını kaybeden çocukların aileleri adına açıklama yapan avukat Evren İşler, “Kamu görevlileri de dahil, gerçek sorumlular yargılanıp hak ettikleri cezayı alana kadar bu mücadele bitmeyecek” dedi.

Avukat Evren İşler, ölümlerin, Aladağ'ın dağ köylerinde yaşayan çocukların cemaatlere teslim edilmesinin sonucu olduğunu söyledi.

Sadece Aladağ yangınında kaybedilen 11 kız çocuğu için değil, eğitime ulaşmaya çalışan tüm çocuklar için bu mücadeleyi yürüttüklerini vurgulayan İşler, şöyle konuştu:

*Bilimsel, laik, kamusal eğitim haktır. Bu hakkın elde edilmesi için verilen bir mücadeledir bu.

*Biz, bugün bir kere daha, hangi cemaatten olursa olsun çocuklarımızın hiçbir cemaate teslim edilmemesi için bu mücadeleye devam edeceğimizi söylüyoruz.

*Herhangi bir sosyal cinayette kaybettiğimiz insanlarımız için gerekirse adalet mücadelesini vermeye de devam edeceğiz.

*Başından beri söyledik; burada olası kasıtla işlenmiş bir cinayetten bahsediyoruz. Çocuklar buradaki sıkıntıları söylemişler.

*‘Bize bulaşık yıkattılar' diye şikayet ederken ‘Elimizi elektrik çarpıyor sulardan' demişler.

*Burada yaşanan her şey, ilk günden son güne kadar çok belli. Bu yurt hiç denetlenmemiş ve çocuklar doğrudan cemaatlere teslim edilmiş. Buna rağmen burada bir sorumluluktan kaçma, kurtulma çabasıyla karşı karşıyayız.

SİYASİLER VE STK TEMSİLCİLERİ DE DURUŞMAYI İZLEDİ

Duruşmayı, yangında yaşamını yitiren çocukların ailelerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ayhan Barut, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ile Türkiye Barolar Birliği, Adana Barosu, CHP Adana İl Başkanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşundan temsilci de izledi.

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