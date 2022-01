Alan da, satan da isyanda: Bu AKP bizi bitirdi

Elektrikten gıdaya, doğalgazdan mazota kadar her geçen gün gelen zamlara karşı hem pazarcının hem de vatandaşın isyanı devam ediyor. Manisa Salihli ilçesinde 30 yıldır pazarcılık yapan bir kadın, “Çok fakir olduk. Bu AKP bizi bitirdi. Artık değiştireceğiz” şeklinde tepkisini dile getirdi. Pazardan alışveriş yapan emekli yaşlı bir kadın ise “2 bin 500 lira zam yapmış ne olmuş. Eğer evim kira olsam ben şimdiye açım.” diye konuştu.

Manisa'nın Salihli ilçesi partililer ile birlikte pazaryerini ziyaret eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, hem pazarcının hem de pazar arabasını dolduramayan vatandaşın isyanı ile karşılaştı.

Ekonomik krizi soran CHP'li Bakırlıoğlu'na pazarcı tezgahtaki ürünlerini satamamaktan, vatandaş ise zamlar sebebiyle alamamaktan dert yandı.

“BU AKP BİZİ BİTİRDİ”

Pazaryeri ziyaretinde CHP'li Bakırlıoğlu'nun “İşler Nasıl?” sorusuna “Bizi bu fakirlikten kurtarın” şeklinde cevap veren 30 yıllık pazarcı bir kadın, son bir yıldır iş yapamadığından dert yandı.

Evinin kira olduğunu ve 3 çocuğuna baktığını ifade eden 70 yaşındaki kadın isyanını şu şekilde dile getirdi:

“Çok fakir olduk. Bu AKP bizi bitirdi. Artık değiştirme zamanı geldi. Bunları bile bile değiştireceğiz. Elektrik yüksek, kömür ve odunun çuvalı pahalanmış. Ben nasıl alayım. Satışta yapamıyorum. Ben nasıl geçineyim. 30 yıl önce vefat eden eşimden 1000 lira aylığım var. Evim 1500 lira kira. Evime bir kilo et bile alamıyorum. Bu fakirlikten bizi kurtarın”

“EVİMİZ KİRA OLMASA AÇIZ”

Pazaryerine alışveriş yapmaya gelen emekli bir kadın ise, emekli maaşlarının 2 bin 500 liraya çıkartılmasından dert yandı. Emeklilere yapılan zammın artan zamlardan sonra yetersiz kaldığını ifade eden yaşlı kadın şöyle konuştu:

“Emekliyim ancak yetiremiyorum. Bize ne verdiler. Aylığımız 2 bin 500 lira olsa ne olur. Yakmadığım doğalgaza 400 lira fatura ödedim. Artık evde ceketle oturuyorum. Elektriğin ne geleceğinden korkuyoruz. Artık bu yoksulluğa bir son vermeleri gerekir. Fakir ve fukara rezil oldu. Akşamları bakıyorum yaşlı insanlar çöplerden çöp topluyor. Artık o kadar kötü durumdayız. Eğer evim kir olmasa bende açım.”

“KENDİLERİ HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYOR, BİZİ DE ÖYLE ZANNEDİYORLAR”

CHP'li Bakırlıoğlu'nun ziyaretinde tezgahındakileri satamadığından dert yanan pazarcı bir kadın ise, 25 yıldır pazarcılık yaptığını ancak bu yılki kadar yaşanan bir sıkıntı görmediğini ifade etti.

CHP'li Bakırlıoğlu'nun “Ciddi bir enflasyon var. Sayın Cumhurbaşkanı ‘Faizleri düşüreceğiz, enflasyonu da düşüreceğiz' dedi. Faiz düştü, enflasyon patladı” sözlerini eleştiren pazarcı kadın şu ifadelere yer verdi: “25 yıldır bu işi yapıyorum ama bu yılki sıkıntı kadar bir şey görmedim. Yüzde 100 ciddi bir enflasyon var. Onlar hayal dünyasında yaşıyor. Kendileri bir hayal dünyasında. Bizi de o hayal dünyasında yaşadığımızı sanıyorlar. Ama bizim yaşadığımız sıkıntılar gerçek. Biz hayallerle değil, gerçekleri yaşıyoruz.”

7 liraya aldığı bir ürünü 15 gün sonra zamlar sebebiyle 12 liraya almak zorunda kaldığını ifade eden bir pazarcı ise tepkisi şu sözlerle dile getirdi: “7 liraya alıyorsun, tezgahta 10 liraya satıyorsun, 15 gün sonra o malı 12 liraya tekrar geri alıyorsun. Böyle bir şey olur mu? Bu nasıl iş. Sermaye eriyor. Ufak esnaf kadar büyük esnafta eriyor. Sattığımız ürünün yerine mal koyamıyoruz. Ancak kimlerin koyduğunu siz daha iyi biliyorsunuz.”

“HER ZİYARETİMİZDE ÇIĞLIK BİR KAT DAHA YÜKSELİYOR”

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde hem ekonomik krize hem de AKP iktidarına yönelik tepkilerin her geçen gün arttığını dile getiren Bakırlıoğlu, yaşanan ekonomik bunalıma toplumun dayanacak gücünün kalmadığını ifade etti.

CHP'li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Artık her çarşı ve pazaryeri ziyaretimizde esnaf ile vatandaşın çığlığı bir kat daha yükselmeye başladı. Toplumun her kesimi şuanda ekonomik bunalımda. Satanda, alanda bir dar boğazın içerisine girmiş. Ancak bu çığlığa karşı AKP iktidarı duyarsız kalıyor. Türkiye'yi yalancı verilerle güllük gülistanlıkmış gibi gösteriyor. Toplumun artık bu duyarsızlığa karşı tahammülü kalmamış. Her kesim bin an önce sandığın önüne gelmesini bekliyor.”