Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı sokakta anıldı

Eskişehir'de, 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı protestolarında polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayici sokakta anıldı. Törene katılanlar Korkmaz’ın fotoğrafına kırmızı karanfil bıraktılar.

Kemal ATLAN

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Ali İsmail Korkmaz’ın saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayi sokaktaki ekmek fırının önünde ölümünün 9’uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

Törene Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, babası Şahap Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz ve aynı adı taşıyan 6 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma törenine katılanlar sık sık ‘Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür’, ‘Katiller halka hesap verecek', ‘Gezi şehitleri onurumuzdur’ şeklinde sloganlar attılar. Tören öncesi Gezi olayları sırasında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

“HEPİMİZ HALA O SARSICI KATLİAMIN ETKİSİNDEYİZ”

Anma töreninde konuşan Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Muharrem Şenel, Gezi eylemlerini, AKP iktidarı ve onun destekçileri bu haklı talepleri silahla, darpla, cebirle söndürmeye çalıştıklarını belirterek, “Bugünlerde de Türkiye'nin dört bir yanında aynı taleplerle insanlarımız sokaklara çıkıyor. Haklı talepler aynı kararlılıkla savunulduğuna göre Gezi Direnişi dimdik ayaktadır demektir. Gezi Direnişi'nde Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne giden 2 Haziran'ın ilk saatlerinde o kalleş saldırının olduğu yerdeyiz. Biliyoruz, hepimiz hala o sarsıcı katliamın etkisindeyiz. Ancak şunu da çok iyi biliyoruz. Ali İsmail 18 yaşında bize direnmemiz gerektiğini, yaşama tüm zorbalıklarına ve zulümlerine karşı sıkı sıkıya tutunmamızı öğretti” dedi.

“HESAP SORMAK BORCUMUZDUR”

Gezi olaylarında hayatını kaybedenleri anan Şenel şunları söyledi:

*Direnmek, mücadele etmek, hesap sormak ve kazanmak Ali İsmail Korkmaz'a, Berkin Elvan'a, Ethem Sarısülük'e, Abdullah Cömert'e, Medeni Yıldırım'a, Hasan Ferit'e, Ahmet Atakan'a ve Mehmet Ayvalıtaş'a, gezide yaralananlara, gezide tutuklananlara, işsiz kalanlara karşı tarihsel sorumluluğumuzdur.

*Tabii ki aynı zamanda hukuk, adalet, özgürlük ve barış için mücadele etmek, iktidarın talepleriyle cezaevlerinde tutulan Gezi Davası tutukluları Osman Kavala'ya, Mücella Yapıcı'ya, Can Atalay'a, Çiğdem Mater'e, Tayfun Kahraman'a, Mine Özerden'e, Hakan Altınay'a ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye borcumuzdur.

*Eskişehir Emek ve Demokrasi güçleri olarak bu sorumluluklarımızın farkındayız, bu sorumluluklarımızı yerine getirmeyi, bu katliamları ama aynı zamanda direnişleri unutmamayı ve gelecek kuşaklara devretmeyi bir görev olarak kabul ediyoruz.

*Emel ve Şahap Korkmaz artık sadece Ali İsmail'in değil bu dünyaya umut dağıtan milyonlarca gencin annesidir, babasıdır.

“ALİ İSMAİL ÖLMEDİ, ALİ İSMAİL ARAMIZDA”

Anma töreninde konuşan Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, “9 yıl önce burada Ali acı bir şekilde darp edildi. Ali İsmail’i aramızdan aldılar. Onu öldürdük diye sevinmesin katiller. Burada yüzlerce Ali’ler var. Ali İsmail bir öldü bin Ali İsmail’ler doğdu. Ali İsmail’i katledenler bu dünyada katil olarak kalacak. Ben çocuğumun gururunu yaşıyorum. Ali İsmail’in gururu ile son nefesimi verene kadar yaşamaya devam edeceğim. Gezi olaylarında cezaevlerine tıktığınız kişiler bizim onurumuzdur. Onları destekliyorum, onların yanındayız. Ali İsmail milyonlarca insanın yüreğinde yaşıyor. Ali İsmail ölmedi, Ali İsmail yaşıyor” dedi.

KIRMIZI KARANFİL BIRAKTILAR

Ali İsmail Korkmaz'ı anmaya gelenler 9 yıl önce saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayici Sokakta, Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının yanına kırmızı karanfil bıraktılar.

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