Altılı Masa’nın önerdiği yeni sistem STK temsilcilerine anlatılacak

Cumhur İttifakı’nın halk oylaması ile getirdiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne alternatif olarak Millet İttfakı'nı oluşturan altı siyasi partinin ortak çalışma ile gündeme getirdiği “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” Kartal’da düzenlenen panel ile STK yöneticilerine anlatılacak.

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Kent Kültürü ve Demokrasi Derneği'nin 18 Haziran 2022 ‘de 13.30 – 17.30 saatleri arasında, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği panele altılı masayı oluşturan siyasi partilerin Genel Başkan Yardımcıları konuşmacı olarak katılacak.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI KATILACAK

İki oturumda gerçekleşecek panelin, Hukukçu Ece Güner Toprak'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek ilk oturumunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Yeneroğlu, DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp konuşmacı olacak.

Gazeteci Sedef Kabaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin ikinci oturumunda ise; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. Bülent Kaya konuşmacı olacak.

“PANELİ, SÜRECE KATKI SUNMAK AMACIYLA DÜZENLİYORUZ”

Düzenleyecekleri panelle ilgili açıklama yapan Kent Kültürü ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Metin Ağırman amaçlarını Türkiye'nin yeniden demokratikleşme sürecine güçleri ölçüsünde katkı sunmak olarak özetledi.

Ağırman konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

* Türkiye'nin yıllardır sürdürdüğü demokrasi gelişiminde uğradığı sekteyi ibretle görüyor ve endişeyle izliyoruz.

*Her bir karışını ve her bir ferdini aynı sevdiğimiz ülkemizin uluslararası hukuk normlarından, eşitlikçi hukuk siteminden ve temel insan haklarından uzaklaşan, tek karar vericili bir sisteme doğru evrilmesini doğru bulmuyoruz.

*Bu nedenle Cumhur İttifakı'nın getirdiği sisteme alternatif olarak Millet İttifakı'na mensup toplumun inanç, yaşam ve siyasi tüm katmanlarını kapsayan 6 siyasi partinin ortak bir akılla gündeme getirdiği “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” önerisini daha iyi anlamak, sürece sivil ve demokratik kitle örgütleri olarak sunabileceğimiz katkıları çözümlemek amacıyla bu paneli düzenliyoruz.

* Panel'de ülkemizde var olan sorunların temel nedenlerini belirleyerek, müdahale noktalarını bulmak ve olumlu değişimi etkileyecek stratejilerin neler olacağını kamuoyu ile paylaşmak temel düşüncemizdir.

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