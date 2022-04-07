Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 7 Nisan Perşembe günü 1.925 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 913 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.150 TL.

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Altın fiyatları Fed yetkililerinin enflasyonla mücadelede agresif bir tutum izleyeceklerini belirtmelerinin ardından doların yükselmesi ve güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini azaltmasıyla geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşüşle 1,922.08 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla 1,926.10 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 905 TL, satış 913 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 914 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Nisan 2022 Perşembe günü 9.153 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.479 TL, satış 1.509 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.510 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.088 TL, satış 6.150 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.154 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.959 TL, satış 3.019 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.020 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.978 TL, satış 6.038 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.041 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.964 TL, satış 6.024 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.028 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Nisan 2022 altın yorumları: Gram Altın'da dar batta yatay seyir etkili olurken, dün %0.02 oranında sınırlı değişim ile 910.64TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Son günlerde dar bantta hareket eden Gram Altının teknik göstergelerinde güç kaybı sürüyor.

Gün içi hareketlerde 902 TL seviyesini ara destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu desteğinin üzerinde kalınmaması halinde ise 890-886 bandına kadar gevşeme beklenilebilir. 925 TL seviyesi ise kısa vadeli ilk direnç olarak takip edilebilir.