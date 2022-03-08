Altun’un evinin fotoğraflanması davasında yeni gelişme

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin önündeki alanın fotoğraflarını çektiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, heyet değişikliği nedeniyle yeniden mütalaa açıklandı. Mütalaada, sanık Özçağdaş hakkında beraat kararı verilmesi istendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin önündeki alanın fotoğraflarını çektiği iddiasıyla “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Suat Özçağdaş ve avukatları ile müşteki Fahrettin Altun'un avukatı katıldı.

ALTUN’UN AVUKATI CEZA İSTEDİ

Fahrettin Altun'un avukatı Abdulmelik Yavaşcı, “Tapu kayıtları ve dosyaya sunulan raporda da görüleceği üzere fotoğrafı çekilen yer müvekkilin ikametinin eklentisi niteliğindedir ve mülkiyeti müvekkile aittir.

Sanığın eylemleri ile atılı suçun unsurları oluşmuştur. İmar mevzuatına aykırılık sebebiyle bir yerin fotoğraflanması hukuk düzeni ile bağdaşmayacaktır” diyerek önceki celse verilen mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını istedi.

Önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaada, sanık Suat Özçağdaş'ın “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemişti. Duruşmada heyet değişikliği nedeniyle yeniden mütalaa verildi.

YENİ MÜTALAADA BERAAT İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanığın yol üzerinden çektiği resmin içeriği, toplanan deliller, olay yerinde yapılan keşif ve alınan tanık beyanları dikkate alındığında sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, Özçağdaş'ın beraatine karar verilmesini talep etti.

Suat Özçağdaş'ın avukatı Çağdaş Karaküçük de, bu celse değişen mütalaa beyanına karşı mütalaada fotoğrafı çekilen yerin özel hayat kavramına dahil olmadığı ve bu şekilde suçun unsuru oluşmadığı kısmına katıldıklarını belirterek, gelecek celse ayrıntılı savunma yapacaklarını söyledi.

Sanık Suat Özçağdaş söz alarak, “Mütalaadan memnunum. Bu suçu işlemedim” diyerek beraatini istedi. Mahkeme, müşteki Fahrettin Altun'un avukatına mütalaaya ilişkin beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020’de saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evininin fotoğrafını kendisine ait cep telefonu ile çektiği belirtildi.

Kayda aldığı görüntüyü partisinin il başkanına göndermek suretiyle ifşa ettiğinin kaydedildiği iddianamede, Altun'un evini korumakla görevli polislerin duruma müdahale etmesi üzerine Özçağdaş'ın bölgeden ayrıldığı anlatıldı.

İddianamede, Suat Özçağdaş'ın “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

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