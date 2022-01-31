Anadolu beyaza büründü, kar kalınlıkları artıyor

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul ve çevresini etkileyen kar yağışı, dün geceden itibaren Anadolu'yu etkilemeye başladı. Ankara ve çevre illeri beyaza büründü, kar kalınlıkları artmaya devam ediyor.

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Başkentte dün akşam başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kar yağışı sonrası ulaşımda aksama meydana gelirken, belediye ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışıyla kent merkezi, beyaza büründü. Kuğulu Park’ta güzel görüntüler oluştu.

BİRÇOK ŞEHİR ETKİLENİYOR

Kar yağışı Isparta, Afyonkarahisar, Kayseri ve Çorum’da da beyaz örtü oluşturdu. Şehirlerde kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları düşüş gösterirken, sıfır derecenin altına indi.

ISPARTA’DA KAR BAŞLADI, UYARI GELDİ

Isparta'da bu sabaha karşı etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerden itibaren tüm şehri kaplayan kar yağışı güzel manzaralar oluştururken kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Kar yağışı Isparta'da başta ulaşım olmak üzere hayatı son derece olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yaya olarak ve araçları başında zor anlar yaşadı. Kar yağışına bağlı kazalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

AFYONKARAHİSAR’DA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ AŞTI

Afyonkarahisar'da dün gece geç saatlerde başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı sonrası kent adeta beyaza büründü. Meteorolojinin geçtiğimiz hafta sonu yaptığı kar yağışı uyarısı sonrası yağış gece geç saatlerde başladı. Yağışın ardından kent geneli beyaza örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı da sıfır derecenin altına düştü. Kentte rakımı yüksek bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

KAYSERİ’DE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde yürümekte zorlandı. Belediye ekipleri kaldırımlarda ve caddelerde temizlik çalışması yaptı.

Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken, Erciyes Kayak Merkezinde ise kar kalınlığı yaklaşık 130 santimetre oldu. Kırsalda çok sayıda mahalle yolu kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekiplerin yolları açma çalışmaları sürüyor.

ÇORUM’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

Son yıllarda en kurak ve en az yağış alan iller arasında yer alan Çorum’da etkili olan kar yağışıyla kent merkezi, beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kentte ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı, 30 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı belirtildi. (İHA-DHA)

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