Ankapark enkazı, kapılarını vatandaşlara açıyor
801 milyon dolara yapılan ve 2 yıl süren hukuki sürecin ardından ABB'ye devredilen Ankapark’ın mevcut durumunu basın mensuplarının ardından vatandaşlar da görebilecek. Cumartesi ve pazar günleri 11.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek ücretsiz ring seferlerinin ilki 23 Temmuz'da başlayacak.
Ankaparkın 2 yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) devredilmesi sonrasında tema parkın kapıları ilk kez vatandaşlara açılıyor.
PARKIN GELECEĞİNE VATANDAŞLAR KARAR VERECEK
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın “Ankaparkın geleceğine vatandaşlar karar verecek” açıklamasının ardından tema parkta, 23-24 Temmuz 2022 tarihlerinden itibaren her hafta cumartesi ve pazar günleri ücretsiz ring seferleri yapılacak.
11.00-16.00 saatleri arasında ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü'nden kalkacak olan otobüsler, parkın içerisinde 20 dakikalık ring turları düzenleyecek.
Ring seferlerine çıkacak olan otobüsler, her yarım saatte bir Gazi Mahallesi (Küme Evleri) ANFA Güvenlik Apt. No:175/1 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan ANFA Güvenlik Genel Müdürlüğü binasından hareket edecek.