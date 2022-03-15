Abone Ol

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı daire satış ihalesi düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çankaya ilçesi, Kızılırmak-Karakusunlar mahallesinde bulunan 7 adet 4+1 daireyi, 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı daire satış ihalesi düzenliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 24 Mart 2022 tarihinde, Hipodrom Caddesi No: 5 adresindeki Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen salonunda yapılacak.

Taşınmazların satış şartnamesi, ihale günü saat 11.00'e kadar Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü’nde görülebilir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Çankaya internet