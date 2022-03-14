Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı mesken satışa sunuyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait 7 adet mesken ihaleyle satışa sunuluyor.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediye’ne ait Çankaya ilçesi, Kızılırmak-Karakusunlar mahallesi, imarın 27465 ada 1 parsel üzerindeki aşağıdaki listede bağımsız bölüm numarası, takdir edilen (muhammen) bedeli, geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Zarf usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek ) mülkiyet satışı yapılacaktır.

İhale 24.03.2022 tarihinde Hipodrom Caddesi No:5'deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1.Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır.

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