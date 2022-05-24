Ankara Büyükşehir Belediyesi 500 adet ATM kabinini kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilecek 500 adet ATM kabin yeri, 2886 sayılı yasanın 36. maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 2 Haziran 2022 tarihinde saat 14:00'te Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.
İstekliler, teklif mektuplarını Ankara Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü saat 12:00'ye kadar teslim etmelidir.
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