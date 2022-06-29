Ankara haline 07.45 çıkarması

CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Ahmet Akın ile CHP Milletvekilleri sabah 07.45'de Ankara Toptancı haline giderek esnafın sorunlarını dinledi. Esnaf, "Dağdan taş yükleyip getirsek nakliye maliyeti 5 bin lira" dedi.

Yavuz ALATAN

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CHP Genel Başkan yardımcıları Faik Öztrak ve Ahmet Akın ile CHP Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Akif Hamzaçebi, Orhan Sarıbal, Bedri Sertel, Çetin Osman Budak ve Gökan Zeybek, sabah 07.45’de Ankara Toptancı haline giderek esnafın sorunlarını dinledi.

Öztrak, “Hükümet, ‘Bir uyusak’ diyor. Vatandaş da ‘Bir uyansak' diyor. Tencere ve cüzdan boş. Vatandaş bu kabustan uyanmak istiyor, içinde bir umut da var, çünkü geliyor gelmekte olan'' dedi.

Öztrak ve Milletvekilleriyle görüşen esnaflar, girdi maliyetlerinden yakındı ve “Meyve sebzeden daha çok ambalaj, kasa, mazot giderleri belimizi büküyor. Boş kasanın fiyatı bile 12 lira oldu. ‘Tarlada 1 lira markette 10 lira’ deniyor ama burada maliyeti arttıran asıl unsur nakliye ve ambala” dediler. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da, Milletvekillerine sıkıntıları konusunda bilgi verdi.

PATATESE YÜZDE 300 ZAM

Öztrak ise ‘'Geçen seneye göre fiyatlar 2 ile 3 katı artmış. Satışlar yarı yarıya düşmüş. Nakliye, ambalaj, toplama, ilaç ve mazot fiyatları çok yüksek oranlarda arttı. Bu hükümet enflasyon ve hayat pahalılığını hortlattı. Bu kabustan kurtulacağız az kaldı'' dedi.

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün de “Geçen sene bir kilo patates 1 lira 90 kuruştu. Şimdi TÜİK’e göre 8 lira 40 kuruş. Marketlerde ise 10-13 liradan satılıyor. Bir yılda yüzde 300 zam geldi. İktidar geçen yıl patates soğan üreticisini terörist ilan etti, depolara baskınlar yapıldı, üretici de bu ürünü ekmekten vazgeçti, fiyatlar fırladı” açıklaması yaptı.

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