Ankara’da hastane ruhsatı satış ihalesi düzenlenecek

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 1 adet C tipi özel hastane açılış ruhsatı ihaleyle satılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Birinci satış ihalesi, 10 Şubat 2022 tarihinde 1 Nolu Mezat Salonu, Anafartalar Mahallesi, Etlik Caddesi, No: 3 adresinde gerçekleştirilecek. Satış işlemi Ayakta Teşhiş ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğine tabidir. Ruhsat mevcut halinde Özel Aydınlık Tıp Merkezi adı altında İl Sağlık Müdürlüğünden faaliyet izni ile ruhsatlandırılmıştır.

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