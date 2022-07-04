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Ankara’da il ve ilçe seçim kurulları başkanları belli oldu

Ankara il ve ilçe seçim kurulu başkanları, Seçim Kanunu'nda yapılan yeni değişiklik sonrası ilk kez kurayla belirlendi. İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya oldu.

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Ankara’da il ve ilçe seçim kurulları başkanları belli oldu

Ankara Adliyesi’nde yapılan kura çekimine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Çiftçi, Adalet Komisyonu üyesi Ayhan Biltekin ve çok sayıda siyasi partinin temsilcisi ile hakim katıldı.

272 hakim arasından Ankara ve 6 ilçenin seçim kurulu başkanları ile yurt dışı seçim kurulu başkanı seçildi.

İl Seçim Kurulu Başkanı Volkan Keskinkaya olurken İl Seçim Kurulu 1’inci asil üyesi Celal Dilli, 2’nci asil üyesi Refik Karakoç, 1’inci yedek üyesi Ali Rıza Doğmuş, 2’nci yedek üyesi Tuğba Yenikomşuoğlu oldu. (DHA)

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