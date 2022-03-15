Ankara’da öğrenciler ulaşım zammını protesto etti: Bu krizin faturasını öğrencilere kesemezsiniz

Ankara Kızılay'da bir grup öğrenci, metro içinde yaptıkları eylemle ulaşım ücretlerine yapılan zammı protesto etti. Öğrenciler "Bizler zamları kabul etmiyoruz. Bu krizin faturasını öğrencilere kesemezsiniz. Krizin faturasını patronlar ödesin" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, UKOME'de alınan kararla toplu ulaşıma zam yapıldığını açıklamıştı. Karara göre tam geçiş ücreti 4,5 liradan 6,5 liraya, öğrenci geçiş ücreti ise 2,5 liradan 3,5 liraya yükseltilmişti.

ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI

Kızılay’da metro istasyonunda bir araya gelen öğrenciler, yapılan zamları protesto etti. Metro istasyonunda ‘Zam zam nereye kadar, bitti buraya kadar’, ‘ulaşım haktır zammınız batsın’, ‘yoksuluz hepimiz, bakiyemiz yetersiz’ sloganları atan öğrenciler, zamların geri alınmasını istedi.

“BU KRİZİN FATURASINI ÖĞRENCİLERE KESEMEZSİNİZ”

Metro içinde açıklama yapan öğrencilerden biri, “Faturaları dahi ödeyemezken bir de ulaşım zammıyla okula gidişimiz engelleniyor. Bizler zamları kabul etmiyoruz. Bu krizin faturasını öğrencilere kesemezsiniz. Krizin faturasını patronlar ödesin” diyerek tepkisini dile getirdi.

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