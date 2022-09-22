Antalya’da orman yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, yerleşim yerleri ve seralara yakın ormanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için müdahaleye başlandı.
Kumluca’ya bağlı Mavikent Mahallesi Beykonak su deposu yakınlarında, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada çıkan orman yangını hızla yayıldı. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlere 5 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda kara ekibiyle müdahale edilirken, yangının sıçradığı bazı evlerin ve seraların hasar gördüğü belirlendi.
Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlardan bazılarının, araçlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.
İLK MÜDAHALE 5 DAKİKA İÇİNDE YAPILDI
Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kumluca’da meydana gelen orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları fedakarca yeşil vatan için çalışıyor. Göğsünüze ateş, ayağınıza taş değmesin” denildi. (DHA)