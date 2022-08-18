Antalya’da spor kompleksi ve lojmanları ihale ile satılacak

Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Mardan Spor Kompleksi ve lojmanları açık artırma ile satılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Antalya’nın Lara bölgesinde, faal olarak kullanılmakta olan spor kompleksinin kıymeti 318 milyon 660 bin Türk Lirası olarak açıklandı. Mardan Spor Kompleksi Lojmanlarının kıymeti ise 246 milyon 750 bin Türk Lirası olarak belirlendi.

Taşınmazların satış ihalesi 26 Eylül 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Adalet Sarayında gerçekleştirilecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…