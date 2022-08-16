Araç çekicisiyle uyuşturucu sevkiyatı

Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerinin dikkat çekmemek ve polis takibinden kurtulabilmek için akıl almaz yöntemlerine bir yenisi daha eklendi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına dair alınan istihbari bilgiler üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler harekete geçti.

Uyuşturucu tacirlerinin dikkat çekmemek için bir araç çekicisi içinde uyuşturucu madde ile yola çıktığının belirlenmesi üzerine ekipler Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunun 25. kilometresindeki Pirinçlik uygulama noktasında durduruldu.

35 PAKET HALİNDE ZULALANMIŞ

Narkotik dedektör köpeğinin çekiciye aşırı tepki vermesi üzerine yapılan titiz aramada 35 ayrı parça halinde paketlenmiş toplam 39 kilo 600 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla bağlantılı oldukları tespit edilen Ö.Ç ile U.Y.A yakalandı. Yakalanan iki uyuşturucu tacirinin sorgusunda yeni bilgiler elde eden narkotik timleri operasyonun kapsamını genişletti ve bu kez Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir başka çekicide arama yaptı ve bu operasyonda da uyuşturucu ile bağlantılı olduğu belirlenen Y.Ç. yakalandı. Gözaltına alınan üç zanlının da “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, imal etme veya sağlama” suçlarından sorguları tamamlandı.

Zanlılar çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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