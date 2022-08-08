Aram Ateşyan’ın ablası PKK’lıların yaktığı Kilise’de uğurlandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Hançepek Mahallesi'ndeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi yıllar sonra bir cenaze törenine ev sahipliği yaptı. Beşepiskopos Aram Ateşyan’ın hayatını kaybeden ablası Süslü Bakır, Kilise’de düzenlenen cenaze töreniyle Süryani Ortodoks Kilisesinde dualarla toprağa verildi.

Özgür CEBE

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Terör örgütü PKK'nın çukur ve hendek kazdığı hain saldırılarda ağır hasar gören Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesiyle aslına uygun biçimde restore edildikten sonra yeniden ibadete açılan Ermeni Surp Giragos Kilisesi 60 yıl aradan sonra ilk kez bir cenaze törenine ev sahipliği yaptı.

Ermeni Cemaatinin Başpiskoposluğunu yapan Aram Ateşyan'ın 92 yaşında hayatını kaybeden ablası Süslü Bakır için bugün akşam saatlerinde Kilisede cenaze töreni düzenlendi. Törene ablasını kaybeden Aram Ateşyan'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Töreni Ateşyan'ın bizzat kendisi yönetirken, Süslü Bakır okunan dualar ve çan sesleri eşliğinde kiliseden alınarak defnedilmek üzere Süryani Kadim Ortodoks Kilisesine getirildi. Bakır'ın cenazesi burada sevenlerinin de katılımıyla toprağa verildi.

Defin sonrasında bir açıklama yapan Aram Ateşyan, 60 yıl aradan sonra ilk kez bu Kilise'de bir cenaze merasimi düzenlediklerini belirtti.

“NEDEN AYRILALIM Kİ?”

Kilisenin terör olayları nedeniyle ağır hasar gördüğüne dikkat çeken Ateşyan, “Kilisemiz çatışmalardan dolayı zarar gördü. Bizler bu toprakların çocuklarıyız. Ermeni, Rum, Süryani ve Musevi herkesle bir aileyiz. Sevmek, kucaklaşmak ve birbirimize saygı duymak varken neden ayrılalım ki? Umuyorum bu ülkede hepimiz birlik içinde kardeşçe yaşarız. Bugün bu kardeşliği bu cenazede hep birlikte yaşadık. Müslümanlar başta olmak üzere farklı inançlara mensup olanlar bugün hepsi buradaydılar. Bize karşı sevgi ve saygılarını gösterdiler. Kilisemiz onarıldı, ibadete açıldı. Bundan böyle buradaki Ermeni vatandaşlarımızın cenazesi, düğünü ve vaftizi de burada yapılacak. Devletimiz sayesinde bunu elde ettik. Artık kilisemizin yaşaması gerekiyor” dedi.