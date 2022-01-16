Art arda depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür’den korkutan Marmara uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi'nde art arda meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. 1999 depremini hatırlatan Görür, Marmara bölgesiyle ilgili uyarıda bulundu.

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Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan Halkidiki Yarımadası'nda bugün saat 14.48 sıralarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇANAKKALE VE EDİRNE’DE HİSSEDİLDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 18.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yarımadaya 125.84 kilometre uzaklıkta olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi ve Edirne'nin Enez ilçesinde de şiddetli şekilde hissedildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER…

Bu depremin ardından Ege Denizi’nde 14.51’de 3.8, 15.26’da 4.7, 16.36’da 3.7 ve 16.39’da 3.7 ile peş peşe sarsıntılar yaşandı.

NACİ GÖRÜR AÇIKLAMA YAPTI

Korkutan depremlerin ardından Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi. 1999 depremini hatırlatıp uyarıda bulunan Görür şu ifadeleri kullandı;

MARMARA BÖLGESİNE DİKKAT ÇEKTİ

“Yunanistan Halkidiki Yarımadasında 5,4'lük deprem oldu. Bu deprem Kuzey Ege Çukurluğunda. Bu çukurluk Kuzey Anadolu Fay Zonunun devamı. Bu depremin Marmara'yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli var. Biliyorsunuz, bizdeki 1999 depremleri Yunanistan’daki fay kesimini etkilemişti.”

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