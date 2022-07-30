Artuklu Belediyesi’nin yeni başkanı belli oldu

Mardin'in AKP'li Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Bugün Artuklu Belediye meclisinde yapılan seçimde yeni belediye başkanı, AKP’li Mehmet Tatlıdede oldu.

Evren DEMİRDAŞ

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Mardin’in AKP’li Artuklu Belediyesi Başkanı Abdülkadir Tutaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Tutaşı’nın istifasının ardından Mardin Valiliği tarafından Artuklu Belediye Başkanlığına vekaleten AKP’li meclis üyesi Zeynel Abidin Toparlı atanmıştı. Bugün Artuklu Belediyesi yeni belediye başkanı için seçim yaptı. AKP'nin 20, HDP'nin 10, 1 bağımsız meclis üyesinin bulunduğu belediye meclisinde AKP ve HDP aday çıkarttı.

AKP'NİN ADAYI 21 OY ALDI

Yapılan seçimde AKP, Mehmet Tatlıdede'yi aday gösterirken HDP ise Medine Aksoy'u aday gösterdi. Yapılan seçimin sonucunda HDP'nin adayı Aksoy 10 oy alırken AKP'nin adayı Tatlıdede ise 21 oy alarak Artuklu Belediye Başkanı seçildi.

“HÜR İRADELERİYLE OY KULLANMADILAR”

Yapılan seçim sonrasında SÖZCÜ'ye konuşan HDP'li Meclis Üyesi Mehmet Ali Amak, “Bugün Artuklu Belediye başkanını seçmek için meclisimizde yapılan seçimde biz ve AKP aday çıkarttık. Bizim adayımız 10 oy alırken AKP'nin adayı 21 oyla belediye başkanı seçildi. Başkanlık seçiminde olağanüstü bir durum olmadı ama son 4-5 gündür zaten Artuklu'da olağanüstü durumlar yaşanıyordu. Bundan kaynaklı da geçmişten gelen pratiklerin sonucunda da bu seçimi aldılar. Seçimde AKP'li meclis üyelerinin hür idareleriyle oy kullanmadıklarını da biliyoruz. Son bir haftada AKP'li meclis üyelerine baskılar da yapılmıştı. Hatta dün bile meclis üyelerinin sosyal medya hesaplarında tutum belirleme noktasında dayatmalara maruz kalmıştılar” ifadelerini kullandı.

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