Asbestli dev gemiye karşı ortak mücadele kararı

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin kentteki çevre odaklı sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiği toplantıdan asbestli dev savaş gemisinin Aliağa’da planlanan sökümüne karşı ortak mücadele kararı çıktı. Mimarlık Merkezi’nde dün yapılan toplantının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Moğollar konseriyle yarın Gündoğdu Meydanı’nda gemi karşıtı direnişi başlatacağını duyurarak herkesi bu mücadeleyi büyütmeye çağırdı.

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TMMOB, KESK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve DİSK'in yer aldığı İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin Aliağa'ya getirilecek asbestli gemiye karşı ortak yol haritası çizmek için düzenlediği toplantı kentteki çevre ile ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Mimarlık Merkezi'ndeki toplantıda Brezilya'ya ait dev uçak gemisi Nae Sao Paulo'nun Aliağa'da sökümüne karşı ortak mücadele kararı alındı. Bu mücadeleyi ulusal ve uluslararası platformlarda duyurmak için ise İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin koordinasyonunda bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildi.

“BU MÜCADELE AKDENİZ’İ DE KAPSAMALI”

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Toplantının ardından konuşan Başkan Tunç Soyer, “Bugün burada inanılmaz güzel fikirler ortaya çıktı. Ortak aklın yükselmesi bu demek. Bu hikâye biraz uzun soluklu aslında. Bugünden yarına sonuç alınacak bir şey değil ama bugünden yarına her gün büyütmemiz gereken bir mücadeleden bahsediyoruz. Bu mücadele sadece Aliağa, İzmir'de değil; Akdeniz'i de kapsamalı, gerekirse bütün dünyaya mesaj vermeli. Bir ülkenin, bir kentin çöplük haline getirilmesi yeteri kadar bir mesaj taşır, yeteri kadar bir mücadele alanı yaratır” dedi.

ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN

İzmir'de büyük bir çoğunluğun son derece duyarlı olduğunun altını çizen Başkan Soyer, “Seferihisar'da belediye başkanlığı yaptığım dönemde orkinos çiftliklerine karşı çıkarken Sığacık'taki balıkçı tekneleriyle mücadele vermiştim. Şu an İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Vereceğim mücadeleyi şimdi onlar düşünsün. Kullanabileceğimiz o kadar çok enstrümanımız var ki… Bu mücadelenin başlangıç noktası Aliağa'dır. Biz bu mücadeleyi İzmir'e ve Türkiye'ye yayacağız. Aliağa'da 4 Ağustos'ta saat 18.00'de miting olacak. 4 Ağustos akşamı saat 21.00'de Gündoğdu Meydanı'nda Moğollar konseriyle tüm Türkiye'ye bu direnişi duyuracağız. Hep birlikte İzmir'i korumaya, sahip çıkmaya devam edeceğiz. İzmir'de bu duyarlılığı taşıyan herkesi, bu mücadeleyi büyütmeye ve bunun bir parçası olmaya davet ediyoruz. İzmirlilerle birlikte mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

BAKANLIK GERİ ADIM ATMADI

Türk firması Sök Denizcilik şirketinin 2021 yılının Nisan ayında Brezilya’dan satın aldığı nükleer uçak gemisi Nae Sao Paulo’nun söküm için İzmir Aliağa’ya getirilmesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı geçen ay izin vermişti. Bilim insanları söküm işlemiyle ilgili çevre ve halk sağlığına ilişkin zararlar konusunda uyarsa da bakanlık geri adım atmadı. Geminin 5 Ağustos'ta Rio De Janeiro Limanı'ndan yola çıkması bekleniyor.

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