Aşısızlar şehirlerarası otobüse binebilir mi? Aşısızlara seyahat, sinema, tiyatroda PCR testi zorunlu mu?

Eylül ayında yürürlüğe giren karar ile aşısızlar uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler ve seyahat ve tiyatro, sinema gibi etkinlikler için PCR testi yaptırması gerekiyordu. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yolladığı yazı ile seyahatler, sinema, tiyatro, konser ve iş yeri gibi yerlere girerken istenen PCR testi zorunluluğu kalktı. Aşısızlar artık herhangi bir zorunluluk bulunmadan seyahat edebilecek, etkinliklere katılabilecek.

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Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebiliyordu. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi isteniyordu.

AŞISIZLAR SEYAHAT EDEBİLİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine ve merkez birimlerine bağlı kuruluşlara gönderdiği yazı ile Eylül ayında başlayan PCR testi zorunluluğu uygulamasını sonlandırdı.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin artık test yaptırması gerekmeyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yeni tavsiye kararı doğrultusunda alınan kararla ilgili gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

– Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

– Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

– Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

– Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

– Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir.”

ETKİNLİKLER VE SEYAHAT İÇİN PCR ŞART KALKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.