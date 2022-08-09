‘Aşk-ı Memnu’ cinayetinde yengeye Yargıtay şoku

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yengesiyle yasak ilişki yaşadığı için öz amcasını av tüfeğiyle öldüren Caner Zengin ile ilişki yaşadığı yengesi Zahide Zengin’le ilgili yerel mahkeme kararını Yargıtay bozdu.

Özgür CEBE

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Kulp'un Akçasır köyünde amcasının eşiyle yasak ilişki yaşadığı için amcası Recep Zengin'i balkonda uyurken av tüfeğiyle kafasına iki el ateş ederek öldüren Caner Zengin'e (26) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay 1. Ceza Dairesi oy birliğiyle onadı.

Yargıtay, sanık yenge Zahide Zengin'e (45) cinayete yardım suçundan verilen 15 yıl hapis cezasını ise bozdu.

Yargıtay, toplanan delillere göre, 4 çocuk annesi sanığın eşiyle evliliğinin başından beri yaşadığı huzursuzluk nedeniyle eşini, eşinin yeğeniyle aldattığını, üç yıldan beri ilişki yaşadıklarını, kocasını öldürmesini kendisinin istediğini ve kendisinin bilgisi dahilinde eve gelerek onu öldürdüğü şeklindeki samimi itirafları dikkate alındığında bu durumun “Cinayete yardım” değil, doğrudan azmettirme suçunu oluşturduğunun altını çizdi.

YARDIM DEĞİL, AZMETTİRME SUÇUDUR

Sanık Caner Zengin'in de ifadesinde, yengesiyle aralarındaki gönül ilişkisinin köyde başka kişiler tarafından duyulması üzerine yengesinin isteği üzerine eve giderek amcasını uykuda kafasından vurup öldürdüğü itirafıyla da suçun azmettirme kapsamında olduğuna kanaat getirildi.

Yargıtay, kadının sadakatsiz olduğu ve tahrikin sanık Caner'den kaynaklandığı şeklinde mahkûmiyet hükmü kurulmuş olsa da, sanığın bir süre ailesi tarafından köyden uzaklaştırılmasına rağmen ilişkisini devam ettirdiği ve amcasını yengesinin isteğiyle öldürmeyi kafasına koyduğunu vurguladı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALDI AMA SONUÇ DEĞİŞMEDİ

Sıcağı sıcağına jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf eden iki sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları gerekirken suç vasfında yanılgıya düşülerek Zahide'ye yardımdan 15 yıl yerine azmettirmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi gerektiğine karar verip dosyayı yerel mahkemeye iade etti.

Dosyayı yeniden ele alan mahkeme sanık yengeyi Yargıtay'ın bozma kararına uyarak bu kez “Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumdaki eşini öldürmeye azmettirmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

Ancak sanığın yardımdan 15 yıl hapisle cezalandırıldığı ilk kararda savcı veya katılan mağdurlar tarafından aleyhine temyiz başvurusu olmadığı için kazanılmış hakkı gözetilerek ceza yine 15 yılla sınırlı kaldı.

Mahkeme sanığa hiçbir taktiri indirim uygulamadı. Dosyayı ikinci kez ele alan Yargıtay kararı bu kez oy birliğiyle onadı.

Kadının 4 çocuğu da babalarını aldatan ve öldürmesi için sevgilisine azmettiren annelerinden şikayetçi olup davada katılan taraf olarak yer aldı.

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