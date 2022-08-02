Askeri törenle karşılanan AKP’li başkan Sercan Özaydın hakkında skandal iddia

Jandarma karakolunda askeri törenle karşılanması olayıyla gündeme gelen, Pertek ilçesinde korucular ile toplantı yaptığı ortaya çıkan AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Gedikler Jandarma Karakolu'nda askeri törenle karşılanan AKP İl Başkanı Sercay Özaydın'ın, korucularla toplantı yaptığı ortaya çıkmıştı.

SÖZCÜ'ye konuşan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli'de AKP İl Başkanının değişimiyle beraber bürokraside baskıların arttığını ileri sürdü. Şaroğlu, AKP il başkanı Özaydın'ın kurumlara vermiş olduğu zarardan dolayı istifaya davet etti.

“AKP’Lİ BAŞKANLAR VALİ, KAYMAKAM GİBİ DAVRANIYOR”

Başkanlık sistemiyle beraber AKP'li il ve ilçe başkanlarının vali ve kaymakam gibi davrandıklarını belirten CHP'li vekil Polat Şaroğlu, şunları söyledi;

*Maalesef AKP hükümetinin AKP devletine dönüştüğünü her zaman söylüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçtikten sonra tek adam rejimiyle birlikte ülkenin genel anlamda bütün bölgelerde il ve ilçe başkanlarının vali ve kaymakam olduğu bir sisteme doğru gidilmiştir.

*Biz her zaman dile getiriyoruz, bunların yaptığı da tamamen parti devletine dönüştürdüğünün örnekleridir. Tunceli'de AKP il başkanın iki olayında da görüldüğü gibi tamamen bir parti rejimi üzerine kurulan ve partinin ve il başkanlarının egemenliği altına girmeyenlerin cezalandırıldığı devletin yetkili kurumları değil AKP il başkanı ve ilçe başkanının yönettiği bir sistem ortada olduğu bir görüntü var.

*AKP'li il ve ilçe başkanları bir paralel devlet gibi çalışıyorlar. Vali beyin AKP il başkanının korucularla yapmak istediği toplantıya karşı çıkmasına rağmen il başkanı yine bildiği okuyarak hukuksuz bir şekilde güvenlik kuvvetlerinin amiriymiş gibi toplantı yapıyor.

*Tunceli'de AKP il başkanının değişimiyle birlikte kentteki bürokrasi üzerinde baskılar daha da arttı. Son zamanlarda bu gibi olaylar ortaya çıkınca insanlar da konuşmaya başladı.

*AKP il başkanının tüm kurum yöneticileri üzerinde büyük bir etki yapmaya çalıştığı kendi taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda görevden almakla tehdit ettiği ve bürokratların bir korku içerisinde görevlerini yaptığı ve kimsenin huzurlu bir şekilde çalışmadığı da ortaya çıkıyor. Ama maalesef her geçen gün rejimi AKP devletine dönüştüren olaylar yaşanıyor.

“SAĞLIK MÜDÜRÜNÜ GÖREVİNDEN ALDIRDI”

AKP Tunceli İl Başkanı Sercan Özaydın'ın kentteki kurumlara kendisinin yöneteceği bir yapı kurmak için Sağlık İl Müdürünü görevinden aldırdığını öne süren Şaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bunların ilimizde ve bölgemizde yaptıkları adaletsizlik, hukuksuzluk, yolsuzluk ne varsa bunların açığa çıkarmaya çalışacağız. Maalesef öyle bir duruma getirildi ki ilimiz burayı devlet idaresi değil tamamen paralel bir yapı olarak AKP il başkanlığı ve ilçe başkanlığı yönetiyor.

*Osmanlı devletinden gelen bir devlet kültürü olan bir ülkeye bu yaşatılan olaylar yakışmıyor. Tamamen devletin kurumlarını dışa bırakıp bir partinin yönetmesi hoş bir olay değil. Burada idarecilik yapan yetkililere de haksızlık yapılıyor. Yakın bir zaman önce Sağlık il müdürü değişti Sağlık Müdürlüğü'nde yine aynı şekilde kendi istedikleri kişiyi atayamadıkları için ve kendisine haksız uygulamalarına karşı koyan sağlık müdürünü çeşitli baskılar sonucu görevinden almıştır.

*Kurumlarda tamamen kendisinin oluşturacağı ve yöneteceği bir gayreti içerisinde. Vali beyin de bu haksız uygulamalarda gerçekten bir direnç gösterdiği ortada kendisi bir devlet adabı ve kültürüne sahip olan ve kurumları yerine oturtan bir hale getirmişti ama il başkanın değişiminden sonra vali beyi de zorda bırakacak şekilde bir paralel yapı olarak maalesef baskıyla yaptırmaya çalışıyor.

“ONURLU BİR ŞEKİLDE İSTİFA ETMESİ GEREKİYORDU”

AKP'li Özaydın'ı istifa etmesi gerektiğini söyleyen Şaroğlu, “Onurlu bir kişinin bu olay ortaya çıktıktan sonra hele hele şanlı ordumuzu böyle bir zan altına düşürdükten sonra il başkanın zaman kaybetmeden onurlu bir şekilde istifa etmesi gerekiyordu. Buradan AKP il başkanını istifaya davet etmekle beraber AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın bu yapılanlarla karşısında il başkanını görevden almasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

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