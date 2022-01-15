‘Askıda Fatura’ kampanyası 44.7 milyon TL’ye ulaştı

İBB’nin ihtiyaç sahipleri için başlattığı “Askıda Fatura” uygulaması ile ödenen su, elektrik ve doğalgaz faturası miktarı 44 milyon 737 bin TL’ye ulaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye'nin (İBB) zor günler geçiren ve talepte bulunan kişilerle dayanışmayı geliştirmek için 4 Mayıs 2020'de “Askıda Fatura” kampanyası başlattı.

İhtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş aileleri ve kişileri kapsayan uygulamaya yardımlar her geçen gün büyüdü.

Dört ayrı paketi kapsayan sosyal destekler ile bugüne dek toplanan yardım 63 milyon 588 bin TL'ye ulaştı.

302 BİN 747 FATURA ÖDENDİ

Hayırseverler ile ekonomik desteğe ihtiyaç duyanları buluşturan İBB'nin dünyaya örnek olan uygulaması Askıda Fatura'da, 44 milyon 737 bin TL tutarındaki 302 bin 747 adet fatura askıdan indi.

ANNELERE DESTEK

“Aile Destek” ve “Anne-Bebek Destek” paketlerine toplam 14 milyon 425 bin TL yardım yapıldı. “Aile Destek Paketi” ile 8 milyon 376 bin TL değerindeki 50 bin 803 paket ailelere ulaştı.

Ekonomik bakımdan zor günler geçiren annelere, “Anne-Bebek Destek Paketi” ile 6 milyon 48 bin TL değerindeki 33 bin 992 paket ulaştırıldı.

Yapılan yardımlar, desteğe ihtiyaç duyan kişilerin İstanbulkart'larına yatırıldı.

En temel ihtiyaçlarını yapılan yardımlar ile anlaşmalı marketlerden temin etti.

17 BİN 303 ÖĞRENCİYE YARDIM

İBB, nakdi eksikliklerden dolayı zorluk çeken öğrencileri de sisteme dahil etti. “Eğitim Destek Paketi”nden 17 bin 703 öğrenci faydalandı.

Toplam 4 milyon 425 milyon TL yardım aldı. Geçim sıkıntısı çekenlere destekte bulunarak zor günlerde yüklerini azaltmak isteyenler, askidafatura.ibb.gov.tr'yi ziyaret ederek ya da Alo 153 Çözüm Merkezi'ne ulaşarak katkıda bulunabiliyor.

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