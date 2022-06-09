Assos Antik Kenti’ndeki doğa katliamına mahkeme dur dedi

'Assos Antik Limanı Kaya Islahı Projesi'nde karar verildi.. Rapor ve uygulama projelerine uygunluk kararı veren Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı iptal edildi.

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Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, 24.05.2022 sayılı karar ile Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin dava açma gerekçesini haklı bularak “Assos Antik Limanı Kaya Islahı Projesinin rapor ve uygulama projelerine uygunluk kararı” veren Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 16.12.2020 tarihli kararını iptal etti.

“KARARDAN DOLAYI OLDUKÇA SEVİNÇLİYİZ ANCAK ADALET GEÇ TECELLİ ETMİŞTİR”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, yazılı açıklama yaparak karar için geç kalındığını ve Assos Antik Kent ve Assos Antik Limanı’nda büyük tahribat oluştuğunu söyledi.

Dernek açıklamasına şöyle devam etti:

* Bu karardan dolayı oldukça sevinçliyiz. Bilim bir kez daha kazanmıştır. Ancak adalet geç tecelli etmiştir. Assos Antik Liman mevkiinde, ne yazık ki tüm çabalarımıza, resmi başvurularımıza, suç duyurularımıza, dava açıp yürütmeyi durdurma kararı almamıza rağmen büyük bir doğa ve tarih katliamı yaşanmış, Assos Falezleri yok edilmiştir, bir doğal peyzaj yok edilmiştir. Assos artık eski Assos değildir ve olmayacaktır. Bölgeye arkeolojik sit yanı sıra ‘Doğal Sit Alanı’ olma özelliği kazandıran tüm değerler yok edilmiştir.

Mahkeme karar gerekçesinde projenin kapsadığı alanın 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olduğunu, bu alanlarda hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyeceğini ve bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı çalışmasının yapılamayacağını ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir bilim kurulu oluşturulmadığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yer alan ve kuruluşu M.Ö. 2000’e uzanan Assos Antik Limanı; Athena Tapınağı, amfitiyatro, tarihi cami, köprü, kale ve taş evleri sınırları içerisinde barındırıyordu.

Ancak bölgedeki kaya düşmeleri gerekçe gösterilerek AFAD tarafından bir yıla yakın süreyle inceleme yapıldı ve hazırlanan rapor doğrultusunda alan “afet bölgesi” ilân edildi.

Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, 26 Mart 2021’de “Ayvacık İlçesi Assos Kaya Islahı Yapım İşi”ni ihale etti. İnşaat ihalesini şirket Nisan 2021’de işe başladı. Alan, Çanakkale Valiliği tarafından turizm faaliyetine ve girişlere 500 gün süre kapatıldı.

Yapılan çalışmaları görüntüleyen Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Assos Dostları, çalışmaların çok ciddi tahribat ve yıkıma neden olduğuna dikkat çekerek Ayvacık Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Assos Antik Kenti Limanı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan ve 1. Derecede arkeolojik ve doğal sit alanı olarak geçen bir alan.

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