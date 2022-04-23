Atatürk 23 Nisan sözleri! İşte en güzel Atatürk fotoğrafları…

Dünyada ilk çocuk bayramı olan 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yarının sahipleri olan çocuklara armağan edildi. Atatürk geleceğin güvencesi olarak gördüğü ve önemsediği çocuklara bu bayramı hediye etmesinin yanı sıra herkese yol gösterecek anlamlı sözleri ile ışık tutumuştur. Atatürk'ün 23 Nisan hakkında sözleri haberimizde yer almasının yanı daha önce hiç nadiren görebileceğiniz Atatürk fotoğrafları ve 23 Nisan hakkında konuşmaları da haberimizde bulunuyor.

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23 Nisan 1920… Meclis etrafında toplanan binlerce kişi, Meclis’in açılışını büyük bir coşkuyla bekledi. “23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder” diyen bir Atatürk’ün yanında, bu büyük güne tanıklık etti. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün özlü sözleri…

ATATÜRK’ÜN 23 NİSAN VE ULUSAL EGEMENLİK SÖZLERİ

“23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.”

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.”

“Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.”

“Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.”

“Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.”

“Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.”

“Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.”

ATATÜRK MECLİSTE İLK KONUŞMASINI BİR GÜN SONRA YAPTI

Mustafa Kemal, 19 Mart 1920’de, illere ve kolordu komutanlıklarına bir genelge göndererek yeni meclis için bulundukları bölgelerde aday seçimi yapılmasını ister.

Kapatılan Meclis-i Mebusan üyelerinden Anadolu’ya kaçabilenlerin hakları saklı tutulacaktır. Meclis, 23 Nisan cuma günü saat 13.45’te, 115 milletvekilinin katılımıyla açıldı. Heyet halkı selamladı.

Meclis’te 4 saatlik konuşma yaptı

24 Nisan 1920’deki ikinci Meclis oturumunda, Mustafa Kemal oy birliği ile Meclis Başkanlığı’na seçildi. 4 saatlik konuşmasında süreci anlatan Mustafa Kemal, izlenecek siyasetin “Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı devam ettirmek, millet ve memleketin gerçek saadet ve imarına çalışmak” olacağını söyledi.

Benoit Mechin, “Kurt ve Pars” adlı eserinde Atatürk’ün, “Ben çocuk haftasını, çocuklara hürmet edilmesini temin ve onların zaafından yararlanarak çok defa yapıldığı gibi onlara eziyet ve hayvan gibi muamele edilmesini önlemek için meydana getirdim. Bu tedbirim, milletin geleceğine karşı gösterilen bir saygı olarak görülmelidir.” dediğini aktarmıştır. Maarif Teşkilatı da çocuk haftası etkinlikleri çerçevesinde okulları tatil ederek tüm öğrencilerin kutlamalara katılmasını sağlamıştır.