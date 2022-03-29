Atatürk Anıtı’na saldıranlar mahkemede pişman oldu

Samsun’da Atatürk Anıtı’na Çelik halat bağlayıp yıkmak isteyen 2 sanığın yargılandığı dava başladı. Soruşturma aşamasındaki ifadelerini kabul etmeyen sanıklar, saldırıyı uyuşturucu maddenin etkisiyle yaptıklarını ve pişman olduklarını belirterek özür diledi.

İsmail AKDUMAN

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İlkadım ilçesinde bulunan ve milli mücadelenin başlangıcını temsil eden Atatürk Anıtı'na Çelik halat bağlayıp yıkmak isteyen Celali Rahman Fidan ve akrabası Batuhan Fidan kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

İki sanığın Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başladı. Duruşmaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Samsun, Giresun ve Ordu Baro başkanları, ADD Samsun Şubesi ve çok sayıda avukat katıldı.

“KENDİMİ KAYBETTİĞİM BİR ANDA YAPTIĞIM BİR OLAY”

Evli ve 2 çocuk sahibi olduğunu söyleyen Celali Rahman Fidan, o gece uyuşturucu kullandıklarını belirterek savunmasına herkesten özür dileyerek başladı. Fidan, telefonunda Atatürk veya devlet büyüklerine hakaret içeren bir şey olmadığını ileri sürerek,

“Kimse hakkında kötü düşünmem. Ben en büyük hatayı o akşam Batuhan'ın yanına gitmekle yaptım. Batuhan uyuşturucu madde kullanıyordu. Ben de kullandım. Böyle bir plan yapmadım.

İddianamede söylediğim ileri sürülen ‘Doğan güneş olarak tanımlanmasını kabul etmiyorum' diye bir şey söylemedim. Bu sözü emniyette tartıştığımız bir polise söyledim. Uyuşturucu maddesinin etkisindeyim. Bu şekilde yazmışlar.

Hain, lafını söylediğimi düşünmüyorum. Yok ateş yakacakmışım öncülük yapacakmışım, böyle bir şey söyledim. Hatırlamıyorum. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Bir şey yazmaları gerekiyordu polisler yazdılar.

Bilmediğim ve daha önce hiç kullanmadığım bir şey kullandım. Pişmanım. Kendimi kaybetmiş bir halde yaptığım bir olaydı. Herkesten özür dilerim.

Arabada bulunan balyoz ise, düğün salonumun duvarı yıkmıştım ve arabada kalmış. Bir hataydı. Hiç bir cemaat veya parti ile alakam yoktur.

Atatürk'e hakaret eden hiç bir paylaşımım yoktur. 2 çocuğum var. Onları devletine, milletine, Atatürk'e sevgiyle büyütüyorum. Tamamen uyuşturucunun etkisiyle oldu” dedi.

“SALDIRIDAN BÜTÜN TÜRK HALKI ZARAR GÖRMÜŞTÜR”

Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise duruşmaya katılma talepleri olduğunu söyleyerek, “Bu olaydan sadece bir kişi ya da bir kurum zarar görmedi. Bu kavram daha genişletilmelidir. Atatürk anıtına zarar verilmesi konusunda, Cumhuriyete inanan tüm bireyle bu suçtan zarar görmüştür. Katılma talebi bir tercih değil bizim için bir görevdir” ifadelerini kullandı.

“ARKASINDAKİ CEMAAT ARAŞTIRILSIN”

Samsun Güç Birliği temsilcisi avukat Lütfi Keskin, sanıkların arkasında başka bir güç olduğuna iddia ederek, “Bunların arkasında cemaat bağlantısı var. Bu konu araştırılsın. Bu Türk milletinin özüne bir saldırıdır. İnsanları birbirine düşürme amacı vardır. Bu başarılı olsaydı karışıklık çıkma ihtimali vardı. Soruşturma genişletilsin ve katılma talebisiniz kabul edilsin” dedi.

DURUŞMA KARAR İÇİN ERTLENDİ

Duruşmaya katılan Samsun, Ordu, Giresun Baro Başkanları ve ADD avukatı, suçun sadece kamu malına zarar verme ve Atatürk'ün manevi şahsına hakaret suçlarından değil, devletin bütünlüğünü bozmaya, anayasal düzeni yıkmaya ve halkı kin ve nefrete düşürdüklerini belirterek iddianameyi kabul etmediklerini söyledi. Cumhuriyet savcısı ise saldırının teşebbüs aşamasında kaldığını belirterek, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini ve sanıkların cezalandırılması talep etti.

Öte yandan mahkeme, bütün katılım taleplerini kabul ederek, sanıkların tahliye taleplerini kabul etmedi. Duruşma karar vermek üzere 21 Nisan'a ertelendi.

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