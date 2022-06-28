Atatürkçü Düşünce Derneği’nden o cenazeye suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların da katıldığı, İsmailağa Cemaati’nin 'şeyhi' Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Devlet görevlilerinin önünde yeni 'şeyh' atanmasının anayasaya aykırı olduğu savunuldu.

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Atatürkçü Düşünce Derneği, İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun 24 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların da katıldığı cenaze törenine suç duyurusunda bulundu.

Törene katılan Recep Tayyip Erdoğan, Adil Karaismailoğlu, Mustafa Varank, Ali Erbaş, savcılık tarafından tespit edilecek diğer muhalefet ve iktidar milletvekilleri ve devlet memurları hakkında Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, “Laiklik” ilkesinin ihlal edildiği belirtildi.

DEVLET GÖREVLİLERİ ÖNÜNDE ŞEYH ATANMIŞTI

Cenazede Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vasiyeti üzerine yerine dünürü Hasan Kılıç’ın geçtiği ifade edilmişti. Cenaze töreninde devlet görevlileri önünde cemaate yeni şeyh atanmasının, sessiz kalınarak zımnen onaylandığı belirtilerek bu durumun da anayasaya aykırı olduğu savunuldu.

Suç duyurusunda, “Görevleri gereği devletin kamu gücünü elinde bulunduran Cumhurbaşkanının, bakanların, milletvekillerini, askerlerin ve güvenlik güçlerinin sahip oldukları kamusal güç nedeniyle, suçun işlenmesinin kolay olacağı aşikar olduğundan anılan kişiler açısından manevi cebrin yeterli olacağı göz önüne alınmalıdır” denildi.

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