Atatürk’ü FETÖ elebaşına benzeten AKP’li eski vekile tepki

AKP 26'ncı dönem Isparta Milletvekili Said Yüce’nin, Twitter hesabından yaptığı skandal paylaşıma tepki yağdı.

İsmail AKIN

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15 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü halkı kandırmakla suçlayan, ardından FETÖ'ye benzeten AKP 26'ncı dönem Isparta Milletvekili Said Yüce'ye tepki yağıyor.

“CUMHURİYET BAŞSAVCILARINI GÖREVE DAVET EDİYORUM”

AKP 26'ncı dönem Isparta Milletvekili Said Yüce'nin 15 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı'dan da sert tepki geldi.

Halıcı, yaptığı basın açıklamasında; “Bu milletvekili haddini aşmıştır. Sarf ettiği sözleri sindirmemiz mümkün değildir. Ülkemizi tehdit eden düşmana karşı “geldikleri gibi giderler” diyen İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında hakaret etmekten geri durmuyor. İşte ‘Keşke Yunan galip gelseydi' diyebilen bir anlayışın ürünü ve sonucudur bunlar. Cumhuriyet Savcılarını göreve davet eden Başkan Halıcı, “Böyle bir hadsizlik olamaz. Kendinize gelin sayın vekil. Cumhuriyet Başsavcılarını göreve davet ediyorum. Ülkemizin kurucusu hakkında hakaret edebilecek kadar kimse şuursuzlaşamaz. Bu hadsiz açıklamayı milletimizin ve hemşerilerimizin takdirlerine bırakıyorum” dedi.

“TERÖRİST BAŞI FETHULLAH GÜLEN'E BENZETECEK KADAR ALÇALMIŞ”

Konu hakkında açıklamada bulunan İYİ Parti Isparta İl Başkanı Hasan Büyükçam, şunları söyledi;

*Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü terörist başı Fethullah Gülen'e benzetecek kadar alçalmış olmak ancak Isparta’yı hiç bilmeyen ama tesadüfen Isparta’dan vekil olmuş Said Yüce'ye nasip olurdu zaten.

*Siyaset aşkıyla başından beri yanıp tutuşan ve gazeteci kimliği ile girdiği parlamentoda vekil olmak için kendini paralayan Yüce, 90'lı yıllarda Zaman Gazetesi'nin Meclis Bürosunda kısa bir süre çalışmış, Ankara temsilcisi olmak için kulisler yapmıştı.

*Kimlerin adına konuştuğunu bilmediğimiz, tesadüfen Isparta vekili olmuş eski AKP Isparta Milletvekili Said Yüce'nin, Kadir Mısıroğlu'ndan öğrendiği tarih bilgisiyle Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü FETÖ'ye benzetmesini alçakça buluyorum. Eski AKP Isparta Milletvekili Said Yüce'yi, haddini bilmeye davet ediyorum.

*Kendisi AKP içerisinde hangi pazarlıklar sonucu vekil gösterilmiş bilemeyiz ama öğrendiği yalan yanlış bilgilerle halkı kandırmaya devam etmektedir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaptığı hadsizlik için Eski AKP Milletvekili Sait Yüce'yi şiddetle kınıyorum.

SAİD YÜCE NE DEDİ?

Said Yüce’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alan paylaşımlar şöyle:

*FETÖ avaneleri tarafından bir müddettir dindar kesimlere “CHP eski CHP değil”gibi tehlikeli ve tuzak bir sözü söylettiriyorlar. CHP bal gibi eski CHP'dir. 1. reisin halkı kandırdığı gibi bunlar da benzer senaryolarla kandırmaya çalışıyorlar…

*Okuduğunu anlamayanlar için biraz daha açık yazayım. Sarıkla, cüppeyle, dualarla meclisi aç… sonra…sonrası malum. FETÖ de dinle kandırdı. Sonrası malum.

*Bazı dostlar 1. reis yazdığımı tam anlayamamışlar. 1. reis, yani (birinci reis) malum kişi kastedilmiştir.

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