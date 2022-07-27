Avukatı öldüresiye darp edenler tutuklandı

Ordu'da haciz işlemi sırasında avukatı öldüresiye darp eden baba ve oğlu, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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Olay, 26 Temmuz günü saat 10.40 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Yeni Otogar içerisinde bulunan iş yerinde gerçekleşti. İstanbul Barosu üyesi avukat İbrahim Ak, icra memuru ile birlikte alacaklı vekili görevini gerçekleştirmek üzerine haciz işlemini yapmak için iş yerine gitti. Haciz işlemini yaptırmak istemeyen iş yeri sahibi baba ve oğlu, avukata önce sözlü tacizde bulundu, sonra darp etti.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELEN AVUKATI POLİSLER KURTARDI

Tutanaklara yansıyan ifadelere göre, saldırgan şahsın birisi, avukatın parmağını ısırdı, diğer ise boğazını sıktı. Nefes almakta güçlük çeken avukatı polisler kurtardı. Polisler, biber gazlı müdahalede bulunarak kalabalığı dağıttı. Avukat İbrahim Ak, ifadesinde “Ölümle burun buruna geldim. Şikayetçiyim” dedi.

TUTUKLANDILAR

Baba-oğul saldırganlar yakalanarak gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TBB: BU CÜRETİ, MESLEĞİ İTİBARSIZLAŞTIRMA POLİTİKALARINDAN ALIYORLAR

Gelişmeyi duyuran Türkiye Barolar Birliği (TBB), “Ordu Barosu, İstanbul Barosu ve TBB Avukat Hakları Merkezi'nin ilk aşamadan itibaren katkısıyla etkin şekilde yürütülen soruşturma sürecinden memnuniyet duyuyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz” denildi.

TBB’nin açıklaması şöyle devam etti:

*Biz Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik bu sistematik saldırılar karşısında; adalet arayışında olan hiçbir yurttaşımızı savunmasız bırakmadığımız gibi, şiddete uğrayan hiçbir meslektaşımızı da yalnız bırakmayacağız.

*Avukatın görevini yerine getirmesine engel olan, bunun için sözlü ve fiili saldırıya başvuran hatta yaşamlarına kast edenlerin; bu cüreti mesleğimizi itibarsızlaştırma politikalarından aldığını biliyoruz.

*Bu politikaların devam etmesi halinde, adalete erişim ve adil yargılanma hakkı başta olmak üzere hukuk devleti ilkelerinin onarılmaz bir şekilde yara alacağı uyarısında bulunuyor; çözüm önerilerimizi defalarca ilettiğimiz yasama ve yürütmenin temsilcilerini bir kez daha Türkiye Barolar Birliği ve Barolarla iş birliği yapmaya davet ediyoruz.

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