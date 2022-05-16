Ay sonunu getiremeyen vatandaş: İktidar artık bizim aklımızla oynamayı bıraksın

Yüksek enflasyon, dar ve sabit gelirlileri derinden sarsıyor. Vatandaş ay sonunu getiremezken, iktidar, çalışanların enflasyona ezdirilmediğini savunuyor. SÖZCÜ'ye konuşan vatandaşlar ise, "İnsanlar yoksullukla boğuşuyor. O açıklamalar gerçek dışı. Onların tuzu kuru. İktidar artık bizim aklımızla oynamayı bıraksın, yaptığı yanlışlardan vazgeçip, insanları rahatlatma yolunu seçsin" sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Batuhan SERİM

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Kamera: Sinan TUNÇ

TÜİK’e göre, nisan ayı tüketici enflasyonu yüzde 69,97 oldu. Martta oran yüzde 61,14 idi. ENAG ise nisan enflasyonunu yüzde 156,86 olarak açıkladı. Enflasyonda 20 yıllık AKP hükümetleri döneminin yeni zirvesi görüldü.

Halk enflasyon altına ezilirken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar sözcüleri, çalışanların enflasyona ezildirilmediğini ve ezidirilmeyeceğini savunuyor.

SÖZCÜ muhabiri, İstanbul Şişli’de vatandaşa, “İktidar sözcüleri ‘çalışanları enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz’ diyor. Sizce öyle mi? Ek zam gerekli mi?” diye sordu. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“TEK KURTULUŞ ERKEN SEÇİM”

Cemal bey: “Hayır alakası yok. İnsanlar yoksullukla boğuşuyor. O açıklamalar gerçek dışı. O söyledikleri kendilerini ilgilendiren şeyler… Halkla ilgisi yok. Halk her gün bunalımda, yoksulluk, çaresizlik içinde. Bunun tek kurtuluş yolu erken seçim, yeni bir yönetim. (Ek zam gerekli mi?) Tabi ki gerekli ya.”

“ENFLASYONU ÇOK DERİNDEN HİSSEDİYORUZ”

Nedret hanım: “Bence şu an ezdirilmediği doğru değil. Enflasyonu çok derinden hissediyoruz. Ek zam yapılmalı. Özellikle asgari ücretliye ve son enflasyon rakamlarından sonra beyaz yakalılara…”

“HERKES YÜZÜ ASIK GEZİYOR”

Kemal Ağırlı: “Öyle değil. Herkesi enflasyona ezdirdiler. Şu an herkes zor geçiniyor. Bakın insanların hiçbiri mutlu değil. Herkes yüzü asık geziyor. Bunun nedeni yoksulluk. Mutlaka ek zam yapılmalı çünkü yeni yılda yapılan zammın yüzde 30’u 2 ay içinde eridi. Alım gücü düştü.”

“BEN O PARAYA MARKETTEN ÇIKAMAM”

İlyas Şahin: “Nasıl ezdirmemişler? Bir Avrupa Birliği üyesi vatandaşının veya ABD vatandaşının refah seviyesi, bizden 15-16 kat yüksek. Bugün, İngiltere’de yayınlanmış bir ilan gördüm; 300 sterline Türkiye’de 7 gün. Uçak bileti dahil. Tatil paketi satıyorlar. Ben 300 lirayla otelin önünden geçemiyorum burada. Bırakın kalmayı… Marketten çıkamam o parayla ben. Dolayısıyla iktidar artık bizim aklımızla oynamayı bıraksın, yaptığı yanlışlardan vazgeçip, insanları rahatlatma yolunu seçsin. Siyaset çünkü bir hizmet yarışıdır. (Ek zam yapılmalı mı?) Enflasyon, fiyat artışları engellenmeli. Çünkü zam yaparak bu işi çözemeyeceğimizi gördük. Asgari ücret artıyor ama alım gücümüz giderek azalıyor.”

“ONLARIN TUZU KURU”

Arkın Demircan: “Enflasyonun altında eziliyoruz. Zamlar baya bir yıktı bizi. (İktidar sözcüleri bunun böyle olmadığını söylüyorlar?) Onların tabi tuzu kuru. Tuzu kuru olduğu için onlar öyle söyleyebilir. Garibanın halinden gariban anlar. Zengin bizi anlamaz. Bu hayat pahalılığı karşısında ek zam yapılmalı. Asgari ücretin en az 5-5.5 bin lira olması lazım.”

“ENFLASYON DOĞRU AÇIKLANMIYOR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Ben bu açıklamaya katılmıyorum. Çünkü enflasyonun TÜİK tarafından doğru açıklandığını düşünmüyorum. Bunu anlamak için de herhangi bir markete girmiş olmamız yeterli. Ben üniversite son sınıf öğrencisiyim, üniversiteye 2018 yılında başlamıştım, bu 4 yıllık süreçte enflasyonun bayağı arttığını hissediyorum ve gerçekten zorlanıyorum.”

“SOKAĞA ÇIKIP ALIŞVERİŞ YAPSINLAR”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Enflasyonun ne kadar arttığını herkes biliyor. Bunu bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Sokağa çıksın, alışveriş yapsınlar, görsünler. Ben şimdi yemeğe çıktım, ‘ne yiyeyim?’ diye düşünüyorum… Bundan birkaç sene önce, ‘3 sene önce tavuk döner satılır mı? İnsan ölür’ dediğimiz tavuk dönerler bile 20-30 lira olmuş. (Ek zam yapılmalı mı?) Bence ülkedeki öğretmenlerin, sağlıkçıların, kritik noktadaki memurların maaşlarının; milletvekili maaşlarından 3 kat daha fazla olması lazım. Milletvekilleri aslında aldığımız asgari ücretlere tabi olsa o zaman daha makul bir ülkede yönetildiğimizi anlarız. Çünkü onlar zaten milletvekili olurken keseleri dolu geliyorlar. Kalifiye, nitelikli insanların o maaşları almaları lazım ki nitelikli toplumlar yetişsin.”

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