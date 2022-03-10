Aybar ne demek? Aybar kar fırtınası nedir, nereleri etkileyecek?

Ocak ayında kara teslim olan İstanbul'da bu kez aybar kar fırtınası yaşanıyor. Geniş bir alanda etkili olması beklenmesi nedeniyle kar fırtınasına, heybetli, görkemli anlamına gelen aybar ismi verildi. Aybar kar fırtınası İstanbul ve çevresinde de gelecek haftanın başına kadar aralıklarla sürecek.

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Günlerde beklenen kar yağışı İstanbul’da etkisini göstermeye başladı. Son yılların en etkili kar yağışı olması beklenen fırtınaya Aybar ismi verildi.

AYBAR KAR FIRTINASI NEDİR?

Sibirya kökenli olan aybar kar fırtınası, Türkiye’ye doğru ilerlemesi nedeniyle gündeme oturdu. Geniş bir alanda etkili olması beklenmesi nedeniyle kar fırtınasına, heybetli, görkemli anlamına gelen aybar ismi verildi.

Ocak ayının son haftası İstanbul'da etkili olan kar fırtınasına ise avar ismi verilmişti.

AYBAR KAR FIRTINASI NERELERİ ETKİLEYECEK?

Meteoroloji'nin ve küresel tahmin sistemlerinin raporlarına göre 5 gün boyunca kar yağışı etkili olacak ancak soğuk hava ay sonuna kadar sürecek.

İstanbul ve çevresinde de kuvvetli olması beklenen kar yağışı gelecek haftanın başına kadar aralıklarla sürecek. Karadeniz üzerinden gelen kütleler İstanbul'u “deniz etkisi kar yağışı” diye tabir edilen ‘DEK'lerle vuracak. DEK bantlarının şehri etkilediği anlarda yoğun kar yağışı görülecek.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre dün gece saatlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan yağışlı hava, sıcaklık düşüşüyle birlikte karlı günler yaşatacak. Çarşamba günü karla karışık yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, perşembeden itibaren üç gün boyunca kar şeklinde görülecek.