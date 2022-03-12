Ayçiçek yağı izdihamından yeni görüntüler

İstanbul'da bir market zincirinde indirimli ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşların oluşturduğu izdihamdan yeni görüntüler sosyal medyaya yansıdı. Vatandaşın, forklift ile getirilen ürünlere reyona yerleştirilmeden hücum ettiği görüldü.

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Anpa Gross Mega AVM'de, ucuza ayçiçek yağı almak isteyen vatandaşlar izdiham oluşturmuştu. Yaşanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, markette bekleyen çok sayıda vatandaşın, depodan forklift ile getirilen ayçiçek yağlarını daha reyonlara yerleştirilmeden almaya çalıştığı görüldü.

‘BİR ADET ALIN’ UYARISI

5 litrelik ayçiçek yağlarının forkliftten indirilmesiyle vatandaşın ürünlere hücum ettiği, izdiham oluşturduğu görüntülere yansıdı.

Market çalışanlarının “Bir tane alın, bir adet alın” uyarılarında bulunduğu görüntülere yansıdı.

O anlarda bir vatandaşın, “Bu görüntüleri çekin. Bu rezilliği cumhurbaşkanı görsün” dediği de duyuldu.

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