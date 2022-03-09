Ayçiçek yağıyla ilgili yeni gelişme! 4 gemi yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'da bekleyen ve 6 bin 99 ton ayçiçek yağı taşıyan gemilerin 15 Mart'ta Mersin'de olacağını duyurdu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya’da bekleyen ayçiçek yağı yüklü olan gemilerin 15 Mart’ta Türkiye’de olacağını duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rusya’nın Yeisk Limanı’nda bekleyen 6 bin 99 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart’ta Mersin’de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı’ndan kalkış yapmış olup 17 Mart’ta ülkemize varmaları planlanmaktadır.”

6 GEMİ DAHA YOLA ÇIKTI

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rus limanlarında bekleyen Türk sahipli, işletmecili gemilerden 6’sı daha limanlardan kalktı. Kömür, demir filizi, buğday ve küspe, kepek taşıyan gemilerimizin 5’i ülkemize 1’i Romanya’ya seyre başladı. Kerch Boğazı trafiğe açılmış olup tüm gemilerimizin kalkış yapması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.

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