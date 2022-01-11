Aylar sonra 5 ton uyuşturucu ile ilgili 14 kişi gözaltına alındı
Kolombiya-İstanbul hattındaki uyuşturucu kaçakçılığında yeni gelişme... İstanbul Emniyeti 16 aylık çalışma sonucunda bu sabah yakalanan kokainin sahibi olduğu iddia edilen M.K. ile birlikte 14 kişiyi gözaltına aldı.
Kolombiyalı yetkililer, Buenaventura Limanı'nda 3 Nisan 2020’de yakalanan 4.9 ton kokainin İstanbul’a gönderileceğini, alıcısının da şirket sahibi M.K. olduğunu açıklamıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 aylık çalışma sonucunda, bu sabah, yakalanan kokainin sahibi olduğu iddia edilen M.K. ile birlikte 14 kişiyi gözaltına aldı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker de yayınladığı videolarda Kolombiya’da yakalanan kokainden bahsetmişti.
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