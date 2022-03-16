Aylarca adım adım izi sürüldü…. Suçüstü yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, para çekmek için banka ATM’lerine gelen yaşlı ve yardıma muhtaç vatandaşları, “yardım etme“ bahanesiyle dolandırdığı tespit edilen Faruk Ş. son işinde suçüstü yakalandı.

Habip ATAM

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Polisi harekete geçiren olay, Esenyurt'ya yaşandı. İddiaya göre, bankamatiklerden emeklilik maaşlarını çekmek isteyen birçok kişi yardım etmek yalanıyla yanlarına yanaşan bir kişi tarafından dolandırıldı.

Yaşlı emeklileri hedef alan şüphelinin, paranızı çekmenize yardım edeyim diye mağdurlardan aldığı banka kartını ATM'ye yerleştirerek işlem yaptığı daha sonra ise “Bu ATM bozukmuş, başka bir ATM'den işlem yapmalısın” dediği belirlendi.

ÖNCE KART SONRA PARA

Bankamatiğin önce kartı sonra parayı vermesinden yararlanan şüphelinin, emeklileri hızla ATM'den uzaklaştırdığı anlaşıldı. Emekli mağdurlar bankamatikten ayrılırken ATM'nin verdiği paraların hemen geri dönen dolandırıcı tarafından alındığı anlaşıldı.

38 MAĞDUR

Benzer şekilde dolandırılan 38 mağdurun başvurması üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü özel ekipler kurdu.

Şüphelinin eşkal bilgisi tüm birimlere dağıtıldı. Özellikle emekli maaşlarının yattığı tarihlerde yaşanan olayla ilgili ATM'lerin yoğun olduğu bölgelerde şüphelinin yakalanması için sivil ekipler pusuda bekledi.

DOLANDIRMAK İSTERKEN YAKALANDI

Polis ekipleri, 13 Mart'ta eşkal bilgileri ile benzerlik gösteren bir kişinin, yaşlı bir adama “Yardım edeyim” diyerek yaklaştığını fark etti. Ekipler şüpheliyi takibe aldı. Bunun üzerine polis şüpheliye yaklaştı. Polisleri gören şüpheli kaçmaya çalıştı ancak ekiplerin elinden kurtulamadı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan kişinin F.Ş. olduğu belirlendi. Şüphelinin dolandırıcılık yöntemiyle 38 emekliden yaklaşık 100 bin lira çaldığı belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makarnalarca tutuklandı.

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