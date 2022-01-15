Haberler - Gündem

AYM üyeliği için üç isim belli oldu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için 27 aday adayı arasından 3 ismi bugün yaptığı seçimle belirledi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
AYM üyeliği için üç isim belli oldu

Ankara’da Avukat Özdemir Özok Kongre Merkezi'nde yapılan seçimlere 82 baro başkanının katıldığı, tüm oyların geçerli sayıldığı bildirildi.

82 oydan 18'ini alan Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, 13'ünü alan Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan Bilal, 11'ini alan Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan TBMM'ye sunulacak 3 isim olarak belirlendi.

Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a 'ateşe' atanması TBMM'de gündem oldu İlginizi Çekebilir Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a 'ateşe' atanması TBMM'de gündem oldu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ANAYASA Ankara Avukat Çorum Diyarbakır Erzurum Frankfurt maden protesto Soma TBMM Türkiye