AYM üyeliği için üç isim belli oldu
Türkiye Barolar Birliği (TBB), Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliği için 27 aday adayı arasından 3 ismi bugün yaptığı seçimle belirledi.
Ankara’da Avukat Özdemir Özok Kongre Merkezi'nde yapılan seçimlere 82 baro başkanının katıldığı, tüm oyların geçerli sayıldığı bildirildi.
82 oydan 18'ini alan Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, 13'ünü alan Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan Bilal, 11'ini alan Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan TBMM'ye sunulacak 3 isim olarak belirlendi.