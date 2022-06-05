Aynı yöntem, 60 mağdur! Bir imza attılar yıllar sonra icraya verildiler

Denizli’de bir araç kiralama şirketi müşterilerinden aldığı teminat senetlerini yıllar sonra icraya verdi. Dolandırıldıklarını öne süren 60 mağdur, araştırdıklarında şirketin tüm varlıklarının satılarak kapatıldığını öğrendi. Mağdurlar Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

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Denizli'de yaklaşık 60 kişi araç kiralama şirketi tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü. Sosyal medyada örgütlenen mağdurlar aynı firma tarafından haklarında icra takibi yapıldığını belirtti.

İcra tebligatlarını aldıktan sonra firma yetkilisi H.C'ye ulaşmaya çalışan mağdurlar, şirketin bir süre önce kapandığını ve tüm varlıklarını sattığını öğrendi. Mağdurların yıllar önce, kiraladıkları aracı teslim ettikten sonra imzaladıkları sözleşmeleri geri almadıkları ortaya çıktı.

Bazı mağdurlar hiçbir imza atmamış olmalarına rağmen sahte imzalarla düzenlenen senetlerin icra takibinde kullanıldığını öne sürdü.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR'

Araç kiralama şirketi mağdurlarının bir kısmı Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Kardeşinin düğününe gitmek için üç günlüğüne araç kiraladığını söyleyen Çağlar Sağınç;

“Üç yıl önce araç kiralarken sözleşmeye imza attım ama bir senet imzalamadım. Aracı gününde teslim ettim. Beni icra etmişler. Bu senetteki imzalar bana ait değil. Bu insanlara herhangi bir borcum yok.

Teslim ettiğim araçta bir kusur yok. Kusur olsa sözleşmeyi 15 gün boyunca ellerinde tutmuşlardı o sürede işlem yaparlardı. Mağdurum.

Ben asgari ücretle geçinen biriyim. 37 bin liralık haciz işlemi başlatılmış. Masrafları ile birlikte 50 bin lira. Ödeyecek gücüm yok” ifadelerini kullandı.

‘SENETLERİMİ TESLİM ETMEDİLER'

Bir günlüğüne araç kiraladığını belirten Nazlı Karaçam ise;

“Aracın yakıtını doldurup, temizletip, hasarsız teslim ettim. İşletme sahibi teslim anında aracı gördü. Sözleşmelerimizi istedik. Herhangi bir trafik cezasına karşı 15 gün ellerinde tutacaklarını söylediler.

15 gün sonra gittiğimizde ise senet ve sözleşmeleri imha ettiklerini söylediler. Kendilerine güvenmemizi istediler. İmha edildiğine inanarak oradan ayrıldık. Geçen hafta banka hesaplarım bloke oldu.

Bursa'dan bir otelin haciz işlemi başlattığını gördüm. Bursa'ya hiç gitmedim. Hemen oteli aradık. Denizli'den arayan 15'nci kişi olduğumuzu, bir dolandırıcılık olayı olduğunu, kendileriyle ilgisi olmadığını söylediler. Biz de apar topar suç duyurusunda bulunduk” diye konuştu.

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