Ayşe’nin ölümüne neden olan doktor sevgilisine hapis

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili yargılanan sevgilisi Dr. Özgür Tarhan'a verilen 3 yıl 4 ay hapis cezası onanarak kesinleşti.

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Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz 2019 sabahı erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan’ın evinde ölü bulundu. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve ‘propofol’ etken maddeli anestezi ilaçları bulundu.

Soruşturma sonunda tutuklanan Özgür Tarhan hakkında, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan dava açıldı. Davanın beşinci celsesine sanık, delilleri karartma ihtimali olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi.

5 Ekim 2020’de görülen karar duruşmasında, Özgür Tarhan’a, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Sanığa iyi hal indirimi uygulanarak, ceza 3 yıl 4 aya indirildi.

Gerekçede davanın ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan açıldığı; ancak tasarlama halinde sanığın anında karar verip, suçu işlememesi, suç işleme kararı ile fiilin icrası arasında belirli bir sürenin geçmesinin gerektiği, somut olayda sanığın öldürme kararını önceden verdiğine ilişkin delil bulunmadığı aktarıldı.

Kararda, sanıkla ölen arasında uzun süreli gönül ilişkisi bulunduğu, dosyadaki delillere göre sanığın müteveffayı öldürmesini gerektirir husumetin bulunmadığı, yine sanığın öldürme kastının olduğunun belirlenemediği belirtildi. Yine sanığın ilacı ölene enjekte ettiğine yönelik dosyada maddi bir bulgunun olmadığı, bu nedenle sanığın öldürmeye yönelik bir eyleminin bulunmadığı, ilacı eve getirmesi nedeniyle taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırıldığı aktarıldı.

KARAR KESİNLEŞTİ

Mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasının ardından cezayı az bulan Karaman ailesinin avukatı ve müvekkilinin beraat alması gerektiğini savunan sanık Tarhan’ın avukatları kararı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka uygun olduğunu belirterek istinaf başvurularını esastan reddetti. Verilen ceza 5 yılın altında olduğu için istinaf onaması sonrası karar kesinleşti. (DHA)

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