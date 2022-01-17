Aytun Çıray: Akla ve mantığa aykırı

Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nin Emniyet Müdürlüğü’ne kiralanacağı iddiaları hakkında açıklamada bulunan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bu iktidarın Atatürk ismine alerjisi olduğu gibi, Cumhuriyet döneminin ve sonrasının bütün kültürel mimarilerine, operaya, tiyatroya ve sanatın diğer tüm bileşenlerine karşı da bir alerjisi olduğu açık" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İzmir'in sanat sembolü haline gelmiş olan Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nin Emniyet Müdürlüğü'ne kiralanacağı iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

“ATATÜRK'E VE UYGARLIĞA ALERJİLERİ VAR”

Çıray, 42 yıl önce açılışının yapıldığı günden bu yana yüzlerce kültür ve sanat faaliyetine ev sahipliği yapan Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nin 5 yıllığına yılda 200 bin TL bedelle Emniyet Müdürlüğü'ne kiralanacak olmasına tepki gösterdi.

İzmir'in Türkiye medeniyetinin kalesi olduğunu belirten Çıray, polisimizin ihtiyacı olan bir bina için kolaylıkla başka bir çözüm bulunabilecekken İzmir'in çok önemli bir milli servetinin bu amaçla polis merkezine dönüştürülmesinin altında art niyet arayacağını söyledi.

Çıray şöyle devam etti:

* Geçtiğimiz yıllarda İstanbul AKM uzunca bir süre ihmal edildi, tartışıldı ve yıkılmak istendi. 2016 yılında Melih Gökçek Ankara AKM metro durağının durak isminden Atatürk'ü kaldırdı, hatta AKM'yi yıkmak istediği kamuoyuna da yansıdı.

* Şimdi de İzmir AKM'ye sıra geldi. Bu iktidarın Atatürk ismine alerjisi olduğu gibi, Cumhuriyet döneminin ve sonrasının bütün kültürel mimarilerine, operaya, tiyatroya ve sanatın diğer tüm bileşenlerine karşı da bir alerjisi olduğu açık.

* Gelişmiş ülkeler kendi tarihi kültürel yapılarını muhafaza edebilmek için çok ciddi restorasyon ve koruma çalışmaları yaparlar.

* Sydney Opera Binası'nın, Milano La Scala'nın, Rio de Jenario Cidade das Artes'in tüm dünyada bilinen kültür ve sanat sembolleri olması tesadüf değildir. Polisimiz de, İzmirliler de en iyisini hak ediyor.

“AKLA, MANTIĞA AYKIRI”

Bir sanat merkezinin devlet kurumuna dönüştürülmesinin akla ve mantığa aykırı olduğunu söyleyen Çıray, ‘Sanat ve kültür merkezleri hepimizin bildiği gibi tiyatro salonları, amfi sistemleri, oturma düzenleri, sergi alanları, kulisler ve diğer pek çok bölümüyle çok özellikli bir mimariye sahiptir. Bir sanat merkezinin bir devlet kurumuna dönüştürülmesi akla ve mantığa aykırıdır. Bir devlet kurumunu başka bir devlet kurumuna dönüştürebilirsiniz ancak sanat merkezi bu dönüşüm için uygun değildir' açıklamasında bulundu.

“BU KARARDAN DERHAL VAZGEÇİLMELİ”

Çıray sözlerini şöyle tamamladı:

*Ege Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi'ni dışarıdan da aldığı desteklerle 1980 yılında başarılı bir biçimde inşa etmeyi başarmıştı.

*Şu anda bütçe problemleri yaşanıyor ise, Atatürk'ün bu yüce milleti sahtekar hocalardan kurtarıp aydın din insanları yetiştirmek ve din istismarının önüne geçmek için kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın diğer pek çok bakanlığın ve kurumun bütçesinden daha yüksek olan 2022 bütçesinden kısılarak İçişleri Bakanlığı'nın polislerimiz için en uygun binayı bulması veya inşa etmesi için destek sağlanabilir.

*AKM'ye dokunmadan şanlı polisimize uygun başka bir binanın bulunması temennisiyle İçişleri Bakanı Sayın Soylu'ya buradan çağrı yapıyorum.

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