Azra Erhat’ın mezarına çirkin saldırı

İlyada ve Odysseia çevirileriyle ünlü filolog, arkeolog, çevirmen Azra Erhat'ın Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı'ndaki kabri tahrip edildi. Lahit kapağı yerinden sökülen mezarın üstündeki kuş figürü paramparça edildi.

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İlyada ve Odysseia çevirileriyle ünlü filolog, arkeolog, çevirmen Azra Erhat, 1982 yılında hayatını kaybettiğinde Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı’nda 1932 yılında yapılan aile kabristanına defnedildi.

Dünyaca ünlü seramik sanatçısı Füreya Koral ise Azra Erhat’ın mezarına, ‘Ölünce belki kuş olur, uçarım’ sözlerinden esinlenerek turkuaz renkli bir kuş seramiği yapmış, seramik lahit mezarında kapağına yerleştirilmişti. Daha önce 2020 yılında kırılan mezar yine aynı yılın ekim ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları ekipleri tarafından onarılmıştı.

SERAMİK VE MERMERLER PARAMPARÇA EDİLDİ

Mezar cumayı cumartesiye bağlayan gece yine saldırıya uğradı. Lahit kapağı yerinden söküldü, üzerindeki kuş figürü paramparça edildi.

Seramikten kuş figürünün parçaları mezarın bir kenarına atıldı. Mezardan kopan parçalar önünde bulunan merdivenlere saçıldığı, mezarın çevresinde bulunan mermerlerin ise kırıldığı görüldü.

Mermerlerin bazı bölümlerinin ise parçalandığı görüldü. Tahribat sırasında mezarın önünde bulunan merdivenler de hasar aldı.

Lahit mezarın kırılan kapağının yerine geçici olarak birkaç parça taş konuldu.

RESTORASYON ÇALIŞMASI BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları ekipleri çalışma başlattı. Mezarda bulunan seramik kuş figürü atölyeye götürüldü, üzerinde çalışma başladı.

Kuş figürünün 15-20 gün sürecek onarılacağı belirtildi. Mezardaki onarım çalışmalarına da kısa süre sonra başlanacağı belirtildi.

“DAHA ÖNCE DE BURADA BİR TAHRİBAT YAPILMIŞ, BİR VANDALİZME KURBAN GİTMİŞTİ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı İrem Bülbül, şöyle konuştu:

* Azra Erhat’ın aile mezarlığı burası. Azra Erhat eserleri ve çevirileriyle Türk edebiyatının önemli bir ismi. Kendisi çok kıymetli bir isim. Onun mezarında bir tahribat yapılmış durumda.

* Bunu İBB miras olarak tespit ettik, alanda gerekli incelemeleri gerçekleştirdik. Daha önce de burada bir tahribat yapılmış, bir vandalizme kurban gitmişti.

* Mezarın şöyle bir hikayesi var; üzerinde çok hoş seramikten kuş figürleri var. Bu figürler bizim dünyaca ünlü seramik sanatçımız Füreya Koral’ın eserleri aynı zamanda. O zamanda bir konservatif müdahalede bulunmuştuk, aynı zamanda mezarın da bakım onarımını yapmıştık o dönemde.

*Ne yazık ki, tekrar o figürler zarar görmüş durumda, mezarın kendisiyle beraber. Biz, İBB miras olarak mezarımızı eski haline geri getireceğiz kesinlikle. Zaten korumaya aldık, buradaki kırık parçaları atölyemize götürdük.

*Konservatif müdahaleyi de başlatmış bulunmakta arkadaşlarımız. Bunlar pişmiş topraktan ürünlerdi, üzeri sırlı turkuaz mavisi, yeşili ürünlerdi.

*Tekrardan birleştireceğiz bu parçaları. Ama tabi ki, birden çok sefer yapıldığı için oldukça ciddi bir zarar görmüş durumda.

*Tekrar aynı şekline getirilip, mezarın üzerinde yerini alacak. 15-20 günlük bir sürede biz bunu tekrardan eski haline getirmeyi planlıyoruz.

*Sonra da mezarda çalışma yapılacak. Konservatörlerimiz çalışıyor bununla ilgili, konservatör ve restoretör ekibimiz var. Bununla ilgili çalışan iki arkadaşımız olacak, onları tekrardan birleştirmek için çalışma yapacaklar.

Saldırıyla ilgili olarak ise Bülbül, “Detayları henüz bilmiyoruz ama takibini yapmaktayız, gerekli şikayetlerde bulunduk, kim ya da kimler tarafından yaptırıldığına dair araştırma devam ediyor. Bu konunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

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