Azra Erhat’ın mezarlığı bir kez daha tahrip edildi

İstanbul Üsküdar'da bulunan ünlü filolog Azra Erhat'ın mezarı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Azra Erhat'ın "Ölünce belki kuş olur, uçarım" sözlerinden esinlenerek Füreya Koral’ın mezar için yaptığı kuş seramiği de parçalandı.

Sozcu.com.tr

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB'nin restorasyonunu yaptığı Üsküdar Bülbüldere Mezarlığı’ndaki ünlü filolog, arkeolog ve Homeros külliyatının çevirmeni Azra Erhat’ın mezarının kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini duyurdu. Füreya Koral'ın mezar için yaptığı kuş seramik figürünün de parçalandığı belirtildi.

“BU NE TÜR BİR VAHŞİLİK?”

“Aklım almıyor, çok üzgünüm” diyerek gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Polat, “Bu ne tür bir vahşilik, kim böyle bir sevgi insanının, sanat eseri değerinde mezarını böyle vahşice parçalar. Füreya Koral'ın seramik eserini taşıyan Azra Erhat mezarı kimliği belirtisiz kişilerce yine tahrip edildi. Geçen yıl restore etmiştik” dedi. Polat, tahrip edilen mezardan görüntüleri de paylaştı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI

Azra Erhat'ın mezarına geçtiğimiz yılın Ekim ayında da saldırıda bulunulmuş, İBB ekipleri saldırının ardından restorasyon çalışmaları başlatmıştı.

Türkiye’de çağdaş seramiğin öncülerinden Füreya Koral’ın eseri olan seramik kuş figürü, Azra Erhat’ın “Ölünce belki kuş olur, uçarım” sözleri üzerine yapılmıştı.