Babacan: Bu milletin onuru satılık değil

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP iktidarını dış politikadaki uygulamaları üzerinden eleştirdi. Babacan, “BAE, 15 Temmuz’u desteklediyse, nasıl olur da onlarla anlaşma yapıyorsunuz? Kimse kusura bakmasın, Türkiye satılık bir ülke değil. Bu milletin onuru satılık değil” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da partisinin Meram ve Karatay ilçe kongrelerinde konuştu.

‘TÜİK'İ DE CUMHURBAŞKANI YÖNETİYOR'

TÜİK'e açıkladığı rakamlar üzerinden tepki gösteren Babacan, “Hayal aleminde yaşayan bir kurumumuz var. Rakamları Ayarlama Enstitüsü. Diğer adıyla TÜİK. Enflasyonun yüzde 36 olduğunu iddia eden bu ‘güven abidesi' kurumumuzun başındaki kişi geçen gün kendisinin mevsimlik işçiye döndüğünü itiraf etmiş. ‘Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur. Yani başkanın kim olduğunu boş verin' demiş. Haklı. Başkanın kim olduğunun ne önemi var? Beştepe'den gelen talimatın gereğini yapıyor. Uydurulmuş gerçeklik dünyası ile çarşıda pazarda gördüğümüz enflasyonun yarısını bile açıklamayan bu kurumu da cumhurbaşkanı yönetiyor.”

‘STRATEJİK FIRFIR DÖNEMİNE GEÇMİŞ DURUMDALAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP iktidarını dış politikada attıkları adımlar üzerinden eleştiren Babacan şöyle konuştu:

*Koskoca ülkenin dış politikasını zikzak çize çize, U dönüşü yapa yapa ne olduğu bilinmez bir hale getirdiler. Muhatapları bile ciddiye almıyor. ‘Nasılsa bugün bunu der, yarın başka bir şey der' diyorlar. Bir gün Şanghay Beşlisi'ne hevesleniyor.

*Bir başka sabah da kalkıp ‘Avrupa Birliği stratejik hedeftir' diyor. Ne istediğini de ne dediğini de bilmiyor. Bir gazeteci ‘Şanghay Beşlisi'ni anlat' diye sorsa, anlatamaz. Çünkü ortada bir strateji yok. Langırt oyununda ‘fırfır yapmak' vardır ya.

*Rastgele sallıyorsunuz. Dış politikada ‘stratejik fırfır dönemine' geçmiş durumdalar. Bilinçsizce, hesapsızca, rastgele oyun oynuyorlar. Tutarsa… ‘Ya denk gelirse'…

“NORMALLEŞMENİN DE BİR ADABI VARDIR”

“BAE, 15 Temmuz'u desteklediyse, nasıl olur da onlarla anlaşma yapıyorsunuz?” diye soran Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Kimse kusura bakmasın, Türkiye satılık bir ülke değil. Bu milletin onuru satılık değil. Merkez Bankası'nda kuruş kuruş biriktirdiğimiz 130 milyar dolarımızı arka kapıdan cayır cayır sattıktan sonra, teröre destekle suçladıkları ülkeden borç para dilendiler.

*Gelen para da 4,5 milyar dolar. Sadece aralık ayında gizli saklı yaktıkları para 17 milyar dolar. Yazık günah. Elbette dünyada düşmanlarımızın azalmasını, dostlarımızı artmasını isteriz. Ama normalleşmenin de bir adabı vardır.

*Sadece 4,5 milyar dolar para gelecek diye bunu yaptılarsa yatacak yerleri yok. Bozuştuğunuz bir ülke ile ilişkilerinizi düzeltmeye çalışırken önemli olan itibarınızdır. İtibarın gücü; çoğu zaman askeri güçten de ekonomik güçten de üstündür.

*İtibar, iyi bir diplomasi ve iyi bir uluslararası siyasi diyalogla kazanılır. Siz itibarınızı yitirirseniz, Amerika'nın yaptırımları ile Rusların baskısı arasında sıkışırsınız. Çünkü itibarınız yoksa, sürekli taviz vermek zorunda kalırsınız.

“İSRAİL'DEN DE Mİ PARA İSTEYECEKSİNİZ?”

İsrail'le de bir normalleşme arayışı içerisine girildiğini kaydeden Babacan, şunları söyledi;

*Erdoğan'ın son açıklamaları öyle yumuşak, öyle halim selim ki ‘Ne oldu ‘one minute'e dedik? Olabilir ama merak ediyorum: Masaya ne konulacak? Yoksa onlardan da mı para isteyeceksiniz?

*Ya da özel şirketlerin takip ettiği bazı projeler var, oralarda çok önemli bir rant var da onun için mi İsrail'e karşı birdenbire yumuşak bir tutum içine girdiniz? Tüm bu U dönüşlerinin amacı nedir?

*Avrupa'yla, AB'yle, NATO'yla, Batıyla, Mısır'la, Körfez ülkeleriyle, komşularımızla yaptığınız kavgaların bu milletin sırtına yüklediği maliyet ne olacak? El aleme, ‘Beni idare edin' demeyi bırakın da bu sorularıma cevap verin.

“NEREDE TARAFSIZLIK?”

RTÜK'ün, Selçuk Tepeli hakkında başlattığı inceleme hakkında açıklamalarda bulunan Babacan şunları söyledi:

*Bir televizyoncu eleştirel içerikli bir haber sundu diye hükûmetin hışmına uğradı. RTÜK, hakkında inceleme başlattı. Ana haberleri adeta muhalefet lideri gibi sunuyormuş. Tarafsız değilmiş! Kendi talimatlarıyla yazıp çizen yüzlerce basın organı yok mu?

*Bazen bakıyorsunuz, on gazetede manşet aynı. Nerede tarafsızlık? TRT, iktidarın hizmetine sunulmuş durumda. B

*unlar yetmiyor. İktidarı eleştiren tek bir kanal, tek bir program, tek bir gazete, tek bir gazeteci dahi bırakmak istemiyorlar. Bütün televizyonlar, bütün gazeteler tek tip çıksın istiyorlar. Bu yönetim otokrat bir yönetimdir.

‘BASININ TARAFSIZLIK YEMİNİ YOK AMA CUMHURBAŞKANININ VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de yemin metnini okuduğu görüntüleri izleten Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yemin metnini değiştiremediler, referandumda takılır diye korktular. ‘Namusum ve şerefim üzerine ant içerim' dediği yemine ne oldu? Takıyor genel başkan şapkasını, herkese hakaret edebiliyor. Ama aynı ifadeleri bir başka kişi kendiyle ilgili kullandığında ‘Cumhurbaşkanı'yım, bana böyle konuşamazsın' diyor. Cumhurbaşkanına hakaretten 160 bin kişi hakkında soruşturma açılmış. Basının tarafsızlık yemini yok ama cumhurbaşkanının tarafsızlık yemini var.”

İlginizi Çekebilir Ali Babacan: Seçimlere girmeyi ilk 9 ayda hak ettik

İlginizi Çekebilir Ali Babacan: Artık seçim yakın, günler sayılı