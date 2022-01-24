Babacan: Hayatta kalmaya çalışanların ülkesi olduk

DEVA Partisi lideri Babacan, vatandaşların zam isyanına sosyal medyadan tek tek yanıt verdi. Babacan, "Koskoca ülke Survivor setine döndü. Hayatta kalmaya çalışanların ülkesi olduk” dedi.

Sozcu.com.tr

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla elektrik ve doğal gaz faturalarına gelen zamlara tepki gösterdi. Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı faturaları okuyan Babacan şu mesajları paylaştı:

“BU PAHALILIĞA ALIŞMAYACAĞIZ”

“Bugün sosyal medyada faturalarını paylaşan vatandaşlarımızı okuyorum. Bu ay gelen faturalar bu ülkenin normali olamaz. Bu pahalılığa alışmayacağız. İpe sapa gelmez teorilerini dayatarak başımıza döviz kuru krizini kim açtıysa, enerji politikasında kim çuvalladıysa, bu anormal artışların sorumlusu da odur.”

“BU SÖZLER İÇ PARÇALIYOR”

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'e konuşan vatandaş Ayşe D.'nin sözlerini paylaşan Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Doğalgaz faturası 250 liradan 1000 liraya çıkan Ayşe Hanım'ın sözleri iç parçalıyor: ‘Bir bebeğimiz dünyaya geldi ve doğal olarak doğalgazı biraz açmak zorunda kaldık. Gerçek anlamda ısınsak ne olacaktı düşünemiyoruz'. Yeni doğan bebekler bile bu kötü yönetimin bedelini ödüyor.”

“HAYATTA KALMAYA ÇALIŞANLARIN ÜLKESİ OLDUK”

Babacan, işletmesine geçen ay 300 TL, bu ay 740 TL elektrik faturası geldiğini paylaşan bir vatandaşın “Gelecek ay ne olacağı meçhul. İnsanlar geçinemiyor, aileler dağılıyor, ocaklar sönüyor. Ülkenin gündemi bu olmalı.” sözlerini “Geçmiş olsun. Koskoca ülke Survivor setine döndü. Hayatta kalmaya çalışanların ülkesi olduk.” diye yanıtladı.

“ERDOĞAN EN SON KAÇ YIL ÖNCE BİR FATURA GÖRDÜ?”

Babacan, aralık ayında 222 TL, ocak ayında 414 TL elektrik faturası geldiğini söyleyen bir vatandaşa şu sözlerle karşılık verdi:

“Sayın Erdoğan, hiç olmazsa eve girip çıkarken halkın yaşadığı bu zorlukları duyabilirdi. Ama o kendisini Beştepe'de izole etti. Tek bir komşusu bile yok. En son kaç yıl önce bir elektrik veya doğalgaz faturası gördü acaba?”

“Geçen ay 444 TL gelen faturayı ödeyemezken bu ay gelen 1500 TL faturayı nasıl ödeyeceğim? Evde engelli evladım var” diyen bir vatandaşın mesajını da alıntılayan Babacan şunları söyledi:

“Çarşıya inip esnafı dükkanında ziyaret edemeyen Cumhurbaşkanı, bari vatandaşın sosyal medyadaki feryadını okusa da öğrense. Millet ile esnafı karşı karşıya getireceğine, şapkasını önüne koysa.”

“KARDENİZ’DE KEŞFETTİK DEDİKLERİ DOĞALGAZ NE OLDU?”

Babacan ayrıca BOTAŞ'ın sanayi ve santrallerde doğalgaz kısıtlaması talimatını şu sözlerle eleştirdi:

“Bunlar hep otoriter ittifakın ülkemize yıktığı acı sonuçlar. Sanayinin doğalgazını kısmak, elektrik santrallerine daha az gaz vererek elektrik kesintilerine neden olmak, üretimi ve ihracatı azaltacaktır. ‘Karadeniz'de keşfettik' dedikleri doğalgaz ne oldu? Haberi olan var mı?”

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