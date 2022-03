Babacan: Her alanda eylem planımız hazır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Güçlenmiş Parlamenter Sistem ile ilgili detaylı eylem planı hazırladıklarını belirterek, "Her alanda eylem planımız hazır, açıklayacağız. Türkiye'de bir ilktir. İlk 90 dakikada bile ne yapacağımız belli. Özgürlükler, yargının bağımsızlığı ilk 90 dakikada yapılacak açıklamayla sağlanır" dedi.

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ESİAD Liderler Buluşması kapsamında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın konuk olduğu bir toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Ali Babacan, her konuda çok detaylı hazırlık yaptıklarını belirterek ilk eylem planının tarım alanında yapıldığını söyledi. İlk adımı toprağa attıklarını söyleyen Babacan, 56 maddelik eylem planında somut adımlara yer verdiklerini kaydetti.

Her bir adımın ne zaman yapılacağı ile ilgili tarih verdiklerini kaydeden Babacan, sulama yatırımlarını 5 yılda tamamlayacaklarını, eylem planlarının her satırı için bütçeyi de hesap ettiklerini vurgulayarak, “İkinci konumuz afet eylem planı. 3’üncü eylem planımız sosyal destekler. 4’üncü eylem planımız dijital dönüşüm ve teknoloji. Son açıkladığımız eylem planı ise makro ekonomi, istihdam. Sayıları 20’ye ulaşacak. Her alanda eylem planımız hazır, açıklayacağız. Türkiye’de bir ilktir. Bu hazırlıkları bitirip kamuoyuyla paylaşıyoruz. İlk 90 dakikada bile ne yapacağımız belli. Bırakın 90 günü, ilk 90 dakikada yapılması gerekenler var. Özgürlükler, yargının bağımsızlığı ilk 90 dakikada yapılacak açıklamayla sağlanır” ifadelerini kullandı.

‘6’LI KOMİSYON SİYASİ TARİHTE BİR İLKTİR’

Kimlik siyaseti yapmadıklarını ve ortak bir Türkiye hedefine önem verdiklerini ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

“Güçlenmiş Parlamenter Sistem’le ilgili çalışmayı ortaya koyuyoruz. Buna ‘demokrasiye geçiş eylem planı’ dedik. Anayasa değişikliği demek mecliste nitelikli çoğunluk demek. Yakın siyasi tarihimizde anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşmadı. İlk ziyaretimi Kılıçdaroğlu’na yaptım. Sonra Akşener’e gittim. Eylül ayında 6’lı komisyon kuruldu. Siyasi partilerin farklı çalışmaları ortak bir metin haline getirildi.

Bu siyasi tarihte bir ilktir. Şubat ayının sonunda yaptığımız imza töreniyle bu dokümanı kamuoyuyla paylaştık. Aklın yolu birdir. İlk seçimler mevcut anayasaya göre yapılacak. Seçilecek cumhurbaşkanı ve meclis mevcut sisteme göre oluşacak. Ara dönem yani geçiş sürecinin yol haritası çok önemli. Bugünden mutabık kalınmazsa riskli bir alan olarak görüyoruz. Bu yol haritasında çok detay var. Cumhurbaşkanı adayı ya da adaylarının buna uyacağı ile ilgili taahhüt alınmazsa kaotik bir dönem yaşanır. Seçimi kazanmak yetmeyecek.”

‘İZMİR’İN 30 İLÇESİNİN 26’SINDA ÖRGÜTÜMÜZ VAR’

Ülke yönetiminde kötüye gidiş gördüklerini ve bunun üzerine yeni bir siyasi girişimin elzem olduğuna karar verdiklerini söyleyen Babacan, “Türkiye’de toplam 973 ilçe var. 705’inde ilçe başkanımız var. İzmir’in 30 ilçesinin 26’sında örgütümüz var. Kadınlar ve gençler yüksek oranda temsil ediliyor. Üyelerimizin yüzde 37’si 30 yaş ve altı kişilerden oluşuyor. Üyelerimizin yüzde 30’u daha önce AK Parti’ye oy vermiş insanlar, yüzde 20’si daha önce CHP’ye, yüzde 10’u daha önce HDP’ye, yüzde 10’u İYİ Parti’ye, yüzde 5-6’sı ise MHP’ye oy vermiş insanlardan oluşuyor” ifadelerini kullandı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VURGUSU

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin Rusya Ukrayna savaşına son derece kırılgan bir ekonomiyle yakalandığını öne süren ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı da ham madde savaşlarından örnekler vererek “Rusya üretici ve ihracatçı bir ülke konumundayken Ukrayna da neon gazının üreticisi konumundadır. Bu savaştan dünya çapında tedarik zinciri olumsuz etkileniyor” dedi. Enflasyonun düşürülmesi, döviz kurunda istikrarın sağlanması ve Türkiye üzerinde yeniden güven tesis edilebilmesi için şeffaflığın sağlanması gerektiğini savunan Karabağlı, ekonomide istikrar ve güvenin önemine dikkat çekerek tam bağımsız Merkez Bankası vurgusu yaptı. DHA

